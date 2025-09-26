Canciller de la República Yván Gil reiteró desde Nueva York que una agresión contra Venezuela sería una «catástrofe para América Latina»

También subrayó que el pueblo venezolano está «preparado para resistir y vencer en perfecta unidad nacional», pero hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe y evite una crisis regional.

Este viernes, el canciller de la República, Yván Gil, alertó sobre el riesgo de una escalada de conflicto o agresión por parte de Estados Unidos, señalando que cualquier acción, «por mínima que sea», podría desencadenar una catástrofe para toda América Latina. Durante su intervención en la reunión del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, Gil enfatizó que «toda la región sufriría de manera muy importante».

Leer También: Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas expresan apoyo a Venezuela ante amenazas proveniente de EEUU.

Gil subrayó que el pueblo venezolano está «preparado para resistir y vencer en perfecta unidad nacional», pero hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe y evite una crisis regional. En su discurso, destacó la importancia del grupo en «evaluar la coyuntura global y regional, marcada por la falta de observancia de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas».

Asimismo, recordó que en Ginebra se han llevado a cabo encuentros que han permitido establecer posiciones comunes frente a las violaciones de la Carta de la ONU. Afirmó que «quizás el caso más doloroso» en los últimos años ha sido la «violación sistemática de los principios de la Carta y de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General por parte de potencias, principalmente Estados Unidos».

El canciller denunció que el país está «sometido a amenazas del uso de la fuerza», mencionando el despliegue de ocho destructores con tropas de élite en el Caribe bajo la falsa excusa de combatir el tráfico ilícito de drogas. Además, acusó a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos naturales petroleros de Venezuela al acusar al presidente Nicolás Maduro de delitos «sin fundamento».

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el trabajo del Grupo de Amigos en todos los foros multilaterales, reiterando que la vía del diálogo y la diplomacia sigue siendo la propuesta de Venezuela, incluso con aquellos que han «violado sistemáticamente» la Carta y han amenazado al país. Aseguró que, aunque la ONU es perfectible, “es el mecanismo idóneo” para resolver conflictos internacionales y preservar la paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión