Canciller de la República Yván Gil denunció: “El Caribe está siendo nuevamente amenazado por acciones neocolonialistas»

El canciller de la República destacó que la región enfrenta problemas que requieren la unión de las fuerzas liberales y revolucionarias.

Este jueves, el canciller de la República, Yván Gil, denunció la existencia de nuevas formas de colonialismo que amenazan la soberanía de los pueblos de la región.

Durante su intervención en la Conferencia Internacional de “Colonialismo, Neoliberalismo y los Despojos Territoriales del Imperialismo Occidental”, el ministro de Relaciones Exteriores destacó que “el Caribe está siendo nuevamente amenazado por acciones neocolonialistas que buscan imponer esquemas de dominación y despojo territorial”.

Asimismo, manifestó que la región enfrenta problemas que requieren la unión de las fuerzas liberales y revolucionarias. “Nos enfrentamos a un panorama complejo que exige la unidad de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y soberanas para vencer definitivamente las huellas del imperialismo”, afirmó.

En el contexto de la liberación de los pueblos saludó al pueblo puertorriqueño en su lucha independentista y reafirmó la posición de Venezuela al respecto. “Puerto Rico independiente, Puerto Rico soberano, tarde o temprano consolidará su camino hacia la libertad y dejará de ser una colonia”, aseveró.

Además, se pronunció sobre la disputa por las Islas Malvinas, expresando: «Lamentablemente, hoy vemos un gobierno que se arrodilla ante el poder colonial y entrega lo que tanto luchó por defender y recuperar en nombre de la independencia nacional».

Gil concluyó su discurso recordando al Libertador Simón Bolívar en su lucha por la independencia. “Bolívar nos enseñó que la única alternativa para nuestros pueblos es la independencia, la soberanía y la construcción de una identidad cultural propia como vía para liberarnos de la presión imperial”.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión