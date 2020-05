Cancelan el Ultra Trail del Mont Blanc 2020 por COVID-19. Los organizadores anunciaron la anulación de la carreras a pie en montaña de Chamonix (Francia).

«Lamentamos tener que anunciar que debido a la pandemia del COVID-19 la edición 2020 del UTMB Mont Blanc no podrá tener lugar del 24 al 31 de agosto», anunciaron en su cuenta de Twitter.

After having carefully examined all the options in compliance with the government’s regulations, consultation with the runners, local authorities and partners, we regret to inform you that due to the COVID-19 pandemic, the 2020 edition has been cancelled: https://t.co/MWf2lVRYOQ