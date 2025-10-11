¿Cancelado? La Vinotinto no podría disputar su segundo amistoso internacional en fecha FIFA ante Belice

Hasta el momento aún no hay confirmación oficial de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El segundo partido amistoso de La Vinotinto, pautado para la fecha FIFA de octubre, habría sido cancelado. El encuentro estaba programado originalmente para el lunes 13 de octubre a las 9:00 PM en el Toyota Park (aunque algunas fuentes indican el 14 de octubre en Chicago).

La noticia ha tomado fuerza luego de que la Federación de Fútbol de Belice publicara un comunicado oficial en sus redes sociales confirmando la anulación del compromiso. Aunque inicialmente se especuló con una posible modificación de la fecha, el organismo centroamericano ha indicado que el partido queda sin efecto.

Silencio en la FVF

A pesar de la comunicación por parte de Belice y la amplia difusión de la noticia, hasta el momento de esta publicación, los responsables del fútbol venezolano (la Federación Venezolana de Fútbol) o la propia selección nacional, no han emitido declaraciones oficiales al respecto. Este silencio contrasta con la claridad del comunicado emitido por su contraparte.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano