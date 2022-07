Canares: Más de 60 restaurantes abrirán en Caracas en los próximos meses

A través de una entrevista para Unión Radio explicó que los negocios que han cerrado sus puertas en Caracas se deben a ciertos inconvenientes con la operatividad; por lo cual pidió a la gente evaluar la información real sobre las causas de estas clausuras.

«Levantamos una data sobre cuántos restaurantes van abrir desde aquí a tres meses, la cifra es de 55 y 65 restaurantes en Caracas de más de 80 comensales. Son sitios que tienen una infraestructura importante. Al final empieza esta competitividad que cada quien quiere ofrecer lo mejor».

Con respecto al caso de Trolly, Puertas aseguró que ellos tienen un tema familiar y tuvieron que salir del país para cumplir con ciertos compromisos. Que en este caso, no es un tema de cierre por no poder trabajar o liquidez, sino porque no tienen con quién dejar el negocio.

Paralelamente, señaló también el caso de Fridays, un restaurante que tiene muchos años, y existe un tema de competitividad. Ellos tienen unos parámetros que no se pueden amoldar a los cambios que tiene el país en particular.

