Campeonato Mundial Femenino de Voleibol Tailandia 2025: Italia y Turquía jugaran la final el domingo 7 de septiembre

Italia y Turquía llegan a la final del Campeonato Mundial Femenino de Voleibol 2025 luego de vencer a Brasil y Japón respectivamente.

Este sábado 6 de setiembre se vivieron dos partidazos y se definieron a las dos selecciones que pelearán por convertirse en el nuevo campeón del certamen de la FIVB.

Leer también: MLB: Salvador «Salvy» Pérez reduce distancia para unirse al club de 300 jonrones y 1.000 impulsadas entre Venezolanos en Las Mayores

Hoy, sábado 6 de setiembre, se llevaron a cabo las semifinales del Mundial de Voleibol Femenino 2025, que se viene disputando en la ciudad de Bangkok, Tailandia. Las cuatro mejores selecciones del planeta salieron en búsqueda su boleto a la tan ansiada final, donde sí o sí habrá un nuevo campeón tras la eliminación de Serbia en octavos de final.

Turquía, el primer finalista

Turquía se coronó como la primera finalista tras superar 3-1 a Japón en las semifinales, con parciales de 16-25, 25-17, 25-18 y 27-25. De esta forma, selló su clasificación a una etapa final en este certamen, así como también, eleva su posición al tercer puesto en el ranking FIVB.

El conjunto turco, dirigido por el italiano Daniele Santarelli mostró solidez, tras ceder el primer set por 16-25 y recuperarse para dominar los tres siguientes con parciales de 25-17, 25-18 y 27-25, y selló así su sexta victoria consecutiva en el torneo, durante el cual solo ha cedido dos sets: uno ante Estados Unidos y otro ante Japón.

Italia eliminó a Brasil y es el segundo finalista

Italia y Brasil protagonizaron un partidazo que terminó en el quinto set. Las sudamericanas no supieron mantener su ventaja tras ganar el primer parcial y sucumbieron ante el poderío de las europeas, quienes se quedaron con el triunfo y la clasificación a la final, donde se medirán a Turquía.

Resultados de semifinales del Mundial Femenino de Voleibol 2025

Sábado 6 de septiembre

Japón 1-3 Turquía: 25-16, 17-25, 18-25, y 25-27.

25-16, 17-25, 18-25, y 25-27. Italia vs Brasil: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22 y 15-13

Cuándo se jugará la final del Mundial Femenino de Voleibol 2025

La final está programada para el domingo 7 de setiembre a las 8:30 AM. hora de Venezuela. Mientras que el partido por el tercer lugar se disputará ese mismo día, pero un poco antes, exactamente a las 4:30 AM. hora de Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Prensa Latina