Campeonato Mundial de Voleibol masculino Filipinas 2025: Italia vs. Polonia primera semifinal de lujo

Italia y Polonia se verán las caras en una de las semifinales del Campeonato Mundial de voleibol masculino de Filipinas 2025, tras imponerse por barrida hoy en cuartos de final.

Los italianos pasaron la escoba a Bélgica 25-23, 25-18 y 25-18, con el central Roberto Russo como máximo anotador, con 12 puntos, cuatro de ellos en bloqueo y dos por saques directos.

Leer También: Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial de voleibol masculino Filipinas 2025

Un poco más peleado fue el éxito de los polacos contra Turquía (25-15, 25-22 y 25-19), liderados por el cubano nacionalizado Wilfredo León, autor de 13 tantos.

De esta manera, los elencos europeos reeditarán la final de hace unas semanas en la pasada Liga de Naciones, en la cual salieron por la puerta ancha los eslavos.

Mañana se conocerá a los otros dos semifinalistas, luego de los duelos República Checa-Irán y Estados Unidos-Bulgaria.

Jueves 25 de septiembre 11 A confirmar Estados Unidos vs. Bulgaria 12 A confirmar Rep. Checa vs. Irán

Semifinales del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Llave Hora Cruce Res. Sábado 27 de septiembre 13 A confirmar Italia vs. Polonia 14 A confirmar Ganador 11 vs. Ganador 12

Hender «Vivo» González

Con información de Prensa Latina