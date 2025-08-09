Campaña “Conduce por la Vida” busca generar un cambio de actitud en los ciudadanos

El Ministerio Público activó la campaña nacional “Conduce por la Vida”, una estrategia orientada a disminuir la incidencia de accidentes viales mediante la promoción de prácticas responsables en la conducción. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos institucionales por fortalecer la seguridad en las vías públicas y consolidar una cultura preventiva en todo el territorio nacional.

A esta acción se incorporó los organismos especializados en materia de tránsito, entre ellos la Dirección de Tránsito Terrestre del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), así como cuerpos policiales estadales y municipales. La articulación interinstitucional permite ampliar el alcance de las actividades de orientación y control en zonas de alta circulación vehicular.

Las jornadas se desarrollan en avenidas y calles con elevado flujo de vehículos, donde funcionarios capacitados interactúan con conductores y peatones para reforzar el cumplimiento de las normas. Se hace énfasis en el uso correcto de dispositivos de seguridad, como el casco protector integral para motociclistas, el cinturón de seguridad en automóviles y el respeto a la señalización vial, incluyendo semáforos y pasos peatonales.

La campaña contempla también la distribución de material informativo y la ejecución de operativos de verificación, con el propósito de identificar conductas de riesgo y orientar sobre las consecuencias legales de su incumplimiento. Las acciones se complementan con mensajes institucionales que apelan a la conciencia ciudadana y al compromiso colectivo con la vida.

“Conduce por la Vida” se proyecta como una política sostenida de prevención, que busca incidir en el comportamiento cotidiano de los usuarios de la vía. El enfoque está centrado en la corresponsabilidad, entendida como un principio esencial para garantizar entornos viales más seguros y reducir la siniestralidad en el país.

