Camiseta de Michael Jordan pudiera desplazar la de Maradona en subasta￼￼

La camiseta que usó el basquetbolista Michael Jordan será subastada. Se espera que la camiseta que usó la leyenda en el Juego 1 de las Finales de la NBA de 1998 alcance un precio de por lo menos 5 millones de dólares.

A través de su sitio web, Sotheby’s inició la puja virtual por la indumentaria con el número 23 que portó Jordan en el primero duelo por el título que se llevó Chicago Bulls ante Utah Jazz hace 24 años.

De acuerdo con los cálculos de la famosa casa de subastas, esta espera recaudar por la reliquia de Michael Jordan por lo menos 5 millones de dólares, no hay un precio específico.

Esta camiseta en particular apareció en la portada de Sports Illustrated luego de las Finales de la NBA (se ofrece una copia graduada con esta camiseta). Además, protagonizó en gran medida el Episodio X de The Last Dance de ESPN«, describe la publicación de la subasta.

Sin embargo, debido a lo valioso de la prenda, se estima que esta podría romper el récord de 9.3 millones de dólares que estableció el jersey que usó Maradona en el Mundial de 1986.

Pese a la importancia de esta camiseta, los especialistas consideran que hay otra prenda de Michael Jordan que es más valiosa. Se trata de la playera que usó en el sexto juego ante Utah Jazz en 1998 cuando marcó los últimos dos puntos a cinco segundos del cierre.

Con información de: VN