Camila Cabello reflexiona acerca de las críticas que recibe sobre su cuerpo

La cantautora y actriz Camila Cabello compartió un texto en Instagram en el que reflexionó acerca de las críticas que recibe sobre su aspecto físico y sobre cómo le afectan a su salud mental.

Leer también: «La Penitencia»: Peligroso «reto» sexual que se hace viral en Venezuela

«He usado bikinis que eran demasiado pequeños y no he prestado atención a mi aspecto, luego veía las fotos en Internet y los comentarios, y me molestaban mucho», escribió en un texto que publicó en Instagram el sábado. Explicó que ser fotografiada constantemente por los paparazzi y que su cuerpo sea criticado la hizo sentir «supervulnerable y desprevenida».

La emotiva publicación ha surgido tras un día en un club de playa en Miami, dijo Cabello, cuando sintió la presión de lucir lo mejor posible, sabiendo que los paparazzi la estaban fotografiando. «Intenté fingir que no estaban allí, pero no pude», dijo.

«Sabía que salía ‘bien’ en las fotos y que lo conseguiría y, sin embargo, nunca lo he pasado peor en la playa», escribió.

«Recuerdo cuánto me impactó darme cuenta de que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos», dijo Cabello. También criticó a una «cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres».

La publicación había recibido casi 900.000 likes hasta el domingo por la mañana.

La cantante, que ha sido nominada tres veces a los premios Grammy, no es ajena al uso de las redes sociales para mostrar sus sentimientos. De hecho, el año pasado publicó un TikTok en el que animaba a las mujeres a amar sus cuerpos.

«Estar en guerra con tu cuerpo es tan de última temporada», decía en el vídeo, que recibió más de 5 millones de likes. «Somos mujeres reales, con curvas, celulitis, estrías y grasa».

Como explicó en Instagram, su lucha por su imagen corporal ha continuado desde entonces. «Los mensajes que recibo de la sociedad suenan fuerte en mi propia cabeza».

«Irónicamente, toda la terapia y todo el trabajo interior es para tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa», escribió Cabello al final del texto de Instagram. «Hoy estoy de luto por ella. Feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, LIBRE».

Con información de CNN