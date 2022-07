Cameron Díaz trafico drogas antes de ser famosa

Durante una reciente participación en el podcast Second Life, la actriz, de 49 años, al hacer un recuento sobre los inicios de su carrera, reveló que intentó desarrollar una vida como modelo en París, antes de conseguir un trabajo como «mula que llevaba drogas a Marruecos».

Cameron explicó que reunió suficiente dinero para mudarse a París y dedicarse al modelaje, pero que no tuvo suerte para encontrar trabajo en esa ciudad: “Estuve allí un año entero y no trabajé ni un solo día. No pude conseguir un trabajo ni para salvar mi vida. Luego conseguí uno pero, en realidad, creo que era una mula que llevaba drogas a Marruecos, lo juro por Dios», confesó. Además, Díaz admitió que no fue consciente de que transportaba sustancias ilegales hasta que llegó al aeropuerto y empezó a sentir pánico al darse cuenta de lo que llevaba.

“Esto fue a principios de los noventa. Me dieron una maleta cerrada con llave que tenía mis ‘disfraces’. Era una chica de pelo rubio y ojos azules en Marruecos. Llevaba unos jeans rotos y unas botas de plataforma, con el pelo suelto; esto fue realmente inseguro. Tuve que decirles a los agentes que la maleta no era mía y que no tenía ni idea de quién era. Ese fue el único trabajo que conseguí en París”, contó en Second Life.

La actriz de Los Ángeles de Charlie evitó al menos una condena de 10 años de cárcel por tráfico de drogas, tras dejar la maleta a los agentes cuando regresó a Francia, por lo que ese fue el primer y último trabajo que tuvo en París.

Cameron Díaz está a punto de regresar a la gran pantalla, luego de estar ocho años sin actuar, se prepara para protagonizar, junto a Jamie Foxx, la comedia Back In Action.

Con Información de: El Informador