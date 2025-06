Calle 41 del Barrio Japón II en Barquisimeto espera un plan de asfaltado

«Como un campo de batalla» describen los habitantes del Barrio Japón II, específicamente en la calle 41 entre carreras 28 y 29 de Barquisimeto, la situación de su vialidad, un problema que padecen desde hace una década aproximadamente. Los vecinos hacen un enérgico llamado a las autoridades para que se apersonen y ejecuten un plan de asfaltado en la comunidad.

Omar Giménez, residente de la comunidad desde hace 20 años, compartió con el equipo de Noticias Barquisimeto el calvario diario que viven. «Necesitamos el arreglo de estas calles, porque como arreglaron ya en la 29 con calle 41, vea que la pusieron bien, a faltar un bien, pero aquí [en la 41] te pasó la Alcaldía o algo, no sé qué te pasó, pero esto se quedó en proyectos. Es incómodo tanto para nosotros los habitantes como para las personas que tienen vehículo», lamentó.

Giménez relató el impacto directo en su vida cotidiana al transitar en bicicleta por la vía. «Tanto para mí como para los vehículos, eso acarrea que haya pinchazos. De hecho, yo vengo, no digo que fue aquí, pero vengo de arreglar mi bicicleta, ¿verdad?, de dos pinchazos. Igualmente puede ser un conductor, porque acarrea consecuencias», enfatizó, resaltando los daños que sufren los vehículos por el mal estado de la calle.

A pesar de ser una calle bastante transitada, Giménez señaló que, afortunadamente, no han ocurrido accidentes graves. «Esto es una calle prácticamente comercial, vamos a llamarlo así; accidentes de choque esas cosas no han habido. Pero sí necesitamos, pues, el arreglo de estas calles y no solo de estas, sino de toda Barquisimeto, donde haya hueco que lo tapen», concluyó el vecino, extendiendo el llamado a la mejora de la infraestructura vial en toda la ciudad.

Esta es la situación que padecen los habitantes del Barrio Japón II, esperan que sus voces sean escuchadas y que la promesa de una vialidad digna se haga realidad pronto.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto