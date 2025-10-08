Calendario oficial de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

El circuito venezolano ya tiene el calendario para la venidera edición, que arrancará este miércoles 15 de octubre.

Este miércoles 8 de octubre se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los últimos detalles para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Cardenales de Lara y Tigres de Aragua serán los encargados de abrir el talón de la venidera edición desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, este miércoles 15 de octubre.

Además de ese duelos, la primera jornada se completará el jueves con los duelos: Leones-Bravos, Caribes-Magallanes, Tiburones-Águilas y nuevamente Cardenales-Tigres. Cabe destacar que, la venidera campaña de la pelota criolla celebrará 80 años desde su primera entrega en los diamantes del país.

A una semana de que inicien las acciones, la LVBP presentó el calendario oficial de la temporada 2025-26, que buscará al nuevo monarca venezolano y el anfitrión de lo que será la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Caracas y La Guaira.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano