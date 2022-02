Caimanes de Barranquilla de Colombia vence a Navegantes del Magallanes de Venezuela y los elimina de la Serie del Caribe 2022

La sequía sigue. Los Navegantes del Magallanes han caído con pizarra de ocho carreras por una para quedar fuera de la Serie del Caribe en Santo Domingo en semifinales, esta vez ante Caimanes de Barranquilla de Colombia.}

El zurdo dominicano Elniery García maniató a los magallaneros durante seis y dos tercios, donde solo aceptó un doble de Balbino Fuenmayor que vino después de un out. Es decir, les lanzó no hitter hasta la alta del séptimo. Magallanes tuvo todo lo contrario en la labor de Junior Guerra: no pudo hacer el trabajo ya que en el segundo acto fue víctima de un triple barrebases de Carlos Arroyo y un wild pitch que puso arriba a los cafeteros cuatro por cero. No fue dominante, no pudo pasar de los dos innings en el juego bonito. Henderson Álvarez aceptó después un jonrón de Reynaldo Rodríguez y Enderson Franco fue víctima de tres anotaciones mas para ponerle la guinda a un compromiso en donde no se dio el batazo y el pitcheo tampoco cumplió.

La representación de Colombia jugará por primera en vez en su historia la Gran Final de la Serie del Caribe este jueves 3 de febrero; mientras que Magallanes se despide en semifinales. Tal como sucedió en 2014. La única rayita naviera vino en el noveno tras hit de Balbino Fuenmayor, doble de Pablo Sandoval y elevado de sacrificio de Ángel Reyes. La victoria fue para Elniery García y la derrota para el vapuleado Junior Guerra. Venezuela no gana una Serie del Caribe desde 2009, cuando los Tigres de Aragua conquistaron Mexicali. La sequía ya va por 13 años.

