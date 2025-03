Cabello: «Yo no como casquillo, cada vez que llegue un venezolano lo voy a recibir con un abrazo»

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, enfatizó que cada vez que tenga la oportunidad va a recibir a los migrantes venezolanos, lo hará con «los brazos abiertos se llame como se llame y venga de donde venga, a pesar del casquillo y la campaña que intenta impulsar la oposición extremista para estigmatizar a los connacionales».

«La derecha anda en su cuento todavía ‘esos son del Tren de Aragua, esos son unos malandros’ (…) primero ellos creen que yo me voy a echar para atrás, no conocen a este señor, cada vez que venga un venezolano y yo tenga la oportunidad para abrazarlo, lo voy a abrazar, se llame como se llame, cada vez que tenga el chance lo voy hacer, yo no como casquillo«, expresó Cabello.

Las declaraciones del también ministro de Interiores tuvieron lugar en su programa Con el Mazo Dando, al hacer referencia al expediente que quisieron montar algunos influencers por el recibimiento de un joven que golpeó a un policía en Estados Unidos.

En ese sentido, refirió que ese tipo de casquillo de la ultraderecha es «estúpido». «Casquillo de apartamento le digo yo, no vale por ahí no es», apuntó al destacar que a los sectores del extremismo «el relato del Tren de Aragua se les espicho».

Apuntó que con esa narrativa ese sector político quedó en evidencia, al criminalizar a todos los migrantes sin distinción alguna. «Los llaman delincuentes a todos y todas, hasta a los niños pequeños los llaman delincuentes«, cuestionó.

Precisó que el Gobierno nacional recibe y revisa a todos los connacionales que arriban al país. «Nosotros los revisamos a cada uno de los delitos cometidos aquí, nosotros no somos adivino de lo que hicieron por allá (…) Yo los voy a seguir recibiendo, mientras pueda voy y los abrazos y les veo a la cara y les digo: pórtate bien, la vida te está dando una segunda oportunidad«, apuntó.

Zuleydy Marquez con información de Globovisión