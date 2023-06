Cabello: Primarias opositoras serán un desastre y costarían $30 millones

De acuerdo con declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, las elecciones primarias de la oposición serán un “desastre” y traerán más divisiones en el seno de ese sector.

Al mismo tiempo, expresó su inquietud ante la capacidad de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) de obtener los 30 millones de dólares necesarios para financiar los comicios internos de la oposición. Agregó que el proceso de financiamiento es “muy difícil” de lograr para la fecha establecida de los comicios, el 22 de octubre.

“Primero dijeron que harían las primarias con captahuellas y el apoyo del CNE (Consejo Nacional Electoral), ahora dicen que lo harán manual y con cajita. Ellos no tienen credibilidad, van hacia adelante y hacia atrás, por eso las primarias van ser un desastre y después van a querer venir a decir que eso es culpa del Gobierno”, recalcó el dirigente.

A su juicio, la oposición vive una profunda crisis moral que le impide hablarle con claridad al Pueblo. Sin embargo, aseguró que los venezolanos poseen una conciencia superior, que no los deja caer en las trampas de estos sectores.

“Hasta el miércoles decían que ese CNE no servía, ahora renuncian, se va hacer lo que dicta la Constitución y ellos lloran por los que se fueron, no hay coherencia en el discurso opositor. Mientras tanto, en el mundo que digan lo que quieran, nosotros no le tenemos que rendir cuentas a ninguna potencia u ONG, en nuestro país está determinado que la soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo”, dijo.

Con información de Globovisión