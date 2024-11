Cabello prevé juicio en ausencia para María Corina Machado por acciones violentas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado está inhabilitada «perpetuamente», y se prevé un juicio «en ausencia».

«Esta ley prevé la extinción de dominio, 30 años de cárcel, sanciones vitalicias, inhabilitación política, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección en lo que resta de vida. La terrorista (Machado) está inhabilitada de por vida ya, porque es una persona con problemas psiquiátricos que no puede dirigir nada (…) juicio en ausencia, no que está escondida, juicio pues, porque la gente debe entender que se acabó la impunidad en Venezuela», expresó.

Asimismo, calificó el Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar como «muy severa» para establecer la inhabilitación de por vida a todos aquellos que pidan sanciones o intervención en Venezuela.

Con respecto a las posibles acciones del estadounidense, Erick Prince, el ministro de Interior y Justicia expresó: «No nos quita el sueño lo que diga el extorsionador de Erick Prince, que sigan soñando”.

«Es el error de esta gente pensar que el tema es una persona. No se están enfrentando a una persona, se están enfrentando a una revolución», aseveró.

Rubén Conde con información de UR