Cabello: no son pocas las amenazas que se ciernen sobre nuestro país

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, advirtió este martes que no son pocas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela cada día, por lo que ratificó el compromiso con la defensa del territorio.

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz participó en el acto de graduación del primer curso de Operadores Especiales Revolucionarios (COER), siendo más de 500 hombres y mujeres de los distintos cuerpos de seguridad del país y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, actividad transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

El acto se realizó en la sede del grupo de acciones del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la parroquia Macarao, Caracas, y contó con la presencia del vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López; del comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez; del comandante general de la GNB, M/G Elio Estrada Paredes, entre otras autoridades.

Los graduandos realizaron varias maniobras para mostrar los conocimientos y habilidades adquiridas durante su entrenamiento para la defensa de la soberanía y del territorio.

«Todos formándonos para defender la paz, la integridad, la patria. No son pocas las amenazas que se ciernen sobre nuestro país cada día y de distintas formas. Cualquiera pudiera pensar que Venezuela no está en guerra porque no le han lanzado bombas, (pero) a nosotros nos han lanzado bombas más poderosas que algunas bombas explosivas», acotó.

«La perfecta fusión popular, militar, policial…»

El ministro recordó las acciones que han intentado hacerle al pueblo venezolano y a la patria para «desmembrarla», recalcando que «el imperialismo norteamericano no descansa y tiene aquí en nuestro país, desafortunadamente, quinta columnas que trabajan para un amo que les da migajas y ellos se conforman a cambio de la destrucción de la patria».

Cabello aseguró que en esas situaciones siempre, en los pueblos que tienen dignidad, se levanta la moral y una fuerza que, en el caso venezolano, se identifica con la «perfecta fusión popular, militar, policial».

Además, añadió que este curso genera en los graduandos una fuerza de lealtad y compromiso con el país y destacó la participación de las mujeres entre el grupo de graduandos, más de 90, quienes mostraron su fortaleza y su amor por el país al formarse para la defensa de la nación.

Asimismo, anunció que en 15 días recibirán al segundo grupo que será formado en este 2025, teniendo como objetivo realizar graduaciones cada tres meses aproximadamente.

Ataques al país y secuestro de venezolanos

Cabello reiteró que las amenazas contra Venezuela vienen de afuera, pero enfatizó que «aquí tienen su contraparte». «Nosotros lo hemos dicho una y mil veces. El día que aquí pongan fuerzas extranjeras un pie o un ataque contra Venezuela, nosotros vamos por todos los quinta columnas que ellos tienen aquí en Venezuela», expresó.

El ministro añadió que el imperialismo es capaz «de secuestrar a venezolanos en sus calles, se llevan presos a los niños y los meten solos en un espacio para capturar a los padres y luego se los llevan allá al jalamecate de quien ejerce la Presidencia de El Salvador, un servil arrastrado al imperialismo (…) Lo puso Estados Unidos allí, no es presidente de El Salvador, sino de una corporación de Estados Unidos que hoy se ve en la práctica, tienen secuestrados a venezolanos y no les da vergüenza decirlo».

Ante esta situación, Cabello reafirmó que la moral del pueblo venezolano «no la destruye nadie y mucho menos ellos». Además, aseguró que la Guayana Esequiba debe saber que «cuando este país entra en disputa con alguien no es por tres días, sino pregúntenle a los españoles y qué pasó al final de esas batallas y de esas guerras, quién salió triunfante y quién tuvo que irse de aquí. Así ha sido la historia de este pueblo».

Revolución Bolivariana se ha reinventado

Por su parte, el ministro para la Defensa, Padrino López, declaró que la Revolución Bolivariana ha tenido que reinventarse permanentemente para preservarse y continuar su marcha, porque «la amenaza va mutando».

Advirtió que la conspiración contra el país también es permanente y que un ejemplo de ello es la Guayana Esequiba, que es vista como un «botín de guerra» que quieren entregar para propiciar un cambio de Gobierno, impulsado por el imperialismo norteamericano. El ministro aseveró que sin la Revolución Bolivariana difícilmente Venezuela pueda preservar su integridad y soberanía.

Padrino López resaltó que el referido curso es importante para una mayor fusión en defensa de la patria, con la unidad entre el pueblo y los organismos de seguridad con todas sus capacidades, a fin de garantizar la paz interna de la nación.

«Un combatiente especial es lo que nosotros necesitamos y ese pie de fuerza lo vamos a ir aumentando con esta idea de hacer estos cursos de manera conjunta» entre los distintos organismos de seguridad, aseguró.

Con información de UN.