    Cabello acusa a María Corina de planear acción militar contra Venezuela

    Cabello hizo énfasis durante el programa Con El Mazo Dando, que la derecha de la nación caribeña, planea «detestables actos militares» en contra de la sociedad y pueblo venezolano

    Este miércoles, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reveló que la ultraderechista María Corina Machado está incitando a Iván Simonovis y Erik Prince para que ejecuten una acción militar contra Venezuela.

    Durante su programa semanal Con el Mazo Dando, Cabello afirmó, citando a su informante, que Machado, al no tener ni pueblo, ni credibilidad, está coordinando con Simonovis y Prince la posibilidad de conseguir el dinero, para que sean ellos quienes ejecuten acciones contra el país. 

    «Para lo cual, Simonovis ha propuesto planes de extracción de algunos cuadros o familiares del chavismo, amenazas a militares para un quiebre y retomar el tema de las explosiones», detalló. 

