Buscan reparar templo de Virgen de Coromoto en Portuguesa￼￼

La iglesia católica está pidiendo apoyo al Gobierno Nacional para efectuar reparaciones a la Basílica Menor Santuario Nacional de la Señora de Coromoto, ubicada en Guanare, estado Portuguesa, cuya infraestructura presenta serias afectaciones debido al deterioro del techo que cubre sus 4.000 metros cuadrados de construcción.

El rector del recinto, Allender Hernández, informó sobre la magnitud de las filtraciones y solicitó públicamente la ayuda a entes nacionales, pues en la localidad se han sumado esfuerzos pero no son suficientes para ejecutar los trabajos «antes que el techo del imponente santuario mariano colapse por completo», advirtió el sacerdote, citado en una nota de prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

Precisó que hay un riesgo inminente producto de los severos daños de la infraestructura y, en tal sentido, acusó que de los vitrales policromados de la cúpula del Santuario Nacional, también conocido como Templo Votivo, «ya han caído partículas de vidrio y de cemento, eso es preocupante».

Aunque está consciente de que el techo no se puede reemplazar, Hernández planteó la posibilidad de recubrirlo con «algún material que no le quite el valor histórico y de patrimonio que tiene a nivel mundial, arquitectónico y religioso».

Pañitos de agua tibia no

El rector del Santuario Nacional sostuvo que para llevar a cabo las reparaciones debe disponerse de un presupuesto acorde a las necesidades del recinto, pues las condiciones en las que se encuentra «no se arreglan con pañitos de agua tibia».

Alegó que en el templo también debe hacerse un trabajo de adecuación en el área de jardinería, en el tendido eléctrico y en el sistema de agua, además de mejorar la prestación del servicio de transporte hacia el lugar y las zonas adyacentes.

Ícono de fe

Al Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto también se le conoce como La Casa de la Patrona de Venezuela porque se construyó en su honor y justo en el lugar donde la advocación mariana hizo su aparición, el 8 de septiembre de 1652. En su interior reposa y es celosamente custodiada la reliquia de la Virgen, una estampa de 2,5 centímetros de alto y dos centímetros de ancho que dejó la Excelsa Patrona con su imagen al indio Coromoto.

El imponente templo, de 76 metros de altura, está situado en la parroquia Quebrada de la Virgen, a 25 kilómetros de la ciudad de Guanare. La obra, del arquitecto Erasmo Calvani, se consolidó entre 1975 y bien entrada la década de los 90 con aportes de todos los sectores del pueblo venezolano, fue inaugurada por el Papa Juan Pablo II, el 10 de febrero de 1996, en su segunda y última visita a Venezuela, y elevada a Basílica Menor en 2007, por decisión del Papa Benedicto XVI.

“Señor Presidente, señor Gobernador, este santuario es ícono para la fe de los cristianos en Venezuela; si en Venezuela buscamos obras construidas por los venezolanos, aquí está una», expuso el rector para llamar la atención de las autoridades y solicitar colaboración.

El templo recibió un cariñito

De cara a la celebración de los 370 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 70 años de su coronación canónica como Patrona de Venezuela, los próximos 8 y 11 de septiembre, respectivamente, la feligresía católica y la Diócesis de Guanare recién realizaron una jornada de limpieza y embellecimiento en el Santuario Nacional.

El operativo contempló el desmalezamiento de las áreas externas y contó con el apoyo de trabajadores de la Alcaldía, que se sumó al trabajo voluntario junto a la Corporación Portugueseña de Turísmo (Corpotur) y el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec).

Con información de: UN