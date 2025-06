«Buscamos evitar confrontaciones»: Sheinbaum ante polémica con EE.UU. por protestas migrantes

Este miércoles 11 de junio, la presidenta de México Claudia Sheinbaum advirtió, que siempre responderá a EE.UU. con «la cabeza fría», en cuanto a lo que se refiere a a la polémica que estalló luego de que la secretaria de Seguridad de ese país, Kristi Noem, la acusara de promover las protestas de inmigrantes en Los Ángeles (California).

«Frente a una declaración como la de ayer, por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones, por el bien de México y por el bien de los mexicanos que viven allá y por el bien de Estados Unidos», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

La presidenta aprovechó la oportunidad para señalar que «Siempre tenemos que procurar y buscar una buena relación. Eso no quiere decir que nos subordinemos, eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Lo que buscamos siempre es una relación de iguales».

También recordó que para ambos países es necesaria la búsqueda de acuerdos porque comparten más de 3 mil kilómetros de frontera, son socios comerciales, sus economías están integradas y hay 40 millones de mexicanos en el territorio del país vecino, mientras que México acoge a un millón de estadounidenses.

Contra la oposición

Sheinbaum también culpó de este entredicho con EE.UU. a los opositores que, de manera «irresponsable» y «antipatriota», manipularon sus discursos para buscar una confrontación entre los dos países, en lugar de defender a los connacionales que enfrentan una situación compleja en el país vecino.

«Tienen tan poco apoyo popular de la gente que buscan apoyo de afuera (…) tergiversaron con mala fe para elevar un conflicto con Estados Unidos», afirmó al explicar que los opositores usaron las declaraciones que ella hizo hace tres semanas, en las que llamó a movilizarse con cartas y reuniones con los senadores y congresistas de EE.UU. para frenar el aumento de impuestos a las remesas.

Así, viralizaron el video para hacer creer que convocaba a las protestas que estallaron el pasado viernes en contra de las redadas de migrantes en Los Ángeles y que provocaron disturbios y un clima de fuerte tensión policial en esa y otras ciudades de EE.UU.

La víspera, la secretaria de Seguridad de EE.UU. realizó fuertes declaraciones contra la presidenta mexicana durante una conferencia de prensa que sostuvo en la Casa Blanca. «Claudia Sheinbaum alentó a que se lleven a cabo más protestas en Los Ángeles y la condeno por eso», afirmó.

«La secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso», respondió de inmediato Sheinbaum en un posteo en el que incluyó el video de sus discursos.

Con información de Notitarde.