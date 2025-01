Busca un lugar en el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026: La Vinotinto y su panorama mundialista

La Selección Nacional busca su lugar en el Mundial del 2026.

En este nuevo año 2025, muchos fanáticos tienen en su mente, el calendario que presenta la Vinotinto de cara a la etapa final de las eliminatorias al Mundial del 2026.

Después de un 2024 que terminó con tres empates (Uruguay, Argentina y Brasil), y tres derrotas (Bolivia, Paraguay y Chile), las posibilidades de la Selección Nacional para la clasificar al Mundial 2026 han disminuido.

Ganar como local será fundamental

En las eliminatorias Conmebol siempre ha sido clave para las selecciones sudamericanas (a excepción de Argentina y Brasil) ganar sus partidos en condición de local, y para el objetivo de la Vinotinto, que es estar presente en el Mundial 2026, el factor de la localía es clave.

Perú, Bolivia y Colombia son los rivales que deberá recibir la Vinotinto en sus últimos tres partidos como local en la eliminatorias Mundialistas, durante las jornadas 14, 15 y 18, respectivamente.

Tres rivales a quien Venezuela ha derrotado como local por última vez en 2013 (Perú y Colombia) y en 2019 2019, respectivamente.

Las visitas a Ecuador y Argentina

Por su parte, la Vinotinto deberá visitar a Ecuador en la fecha 13, a Uruguay para el partido número 16 de las eliminatorias, y, su última visita será a Argentina en la jornada 17.

Con relación a estás tres visitas, Venezuela no ha vencido a Argentina como visitante, mientras que los triunfos en Quito y Montevideo, sucedieron en 2001 (vs Uruguay) y 2007 (vs Ecuador).

Según estadísticas de las últimas Eliminatorias, a la Vinotinto le serviría entre 10 y 12 para conseguir su boleto directo, o como mínimo, la oportunidad de disputar el repechaje.

