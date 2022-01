Buhoneros preocupados por la reubicación en transversales del boulevard 20

Los comerciantes informales del centro de Barquisimeto tienen opiniones divididas sobre la situación actual, su reubicación repentina hacia las transversales de las avenidas.

El equipo de Noticias Barquisimeto se trasladó al macrocentro de la ciudad, donde reinaban los «Buhoneros» o vendedores informales, en esta oportunidad con el objetivo de conocer la opinión de los vendedores que ya estaban ubicados en las trasnversales quienes se sienten desplazados por los nuevos vendedores.

«Los clientes se nos van a ir por la aglomeración de gente» manifestó un vendedor informal.

«Al principio nos prometieron 1.50 metros para exhibir nuestras cosas pero ahora son 1.20, entonces no sé si pueda exhibir toda mi mercancía» comentó preocupado un comerciante.

Sin embargo, aclaró que se siente un tanto aliviado porque a pesar de todo, los otros vendedores tengan la oportunidad de seguir trabajando.

«Llevo muchos años aquí trabajando, lo que les suceda a ellos no es mi culpa, pero no me pueden sacar de aquí si llevo tantos años» culminó el comerciante.

