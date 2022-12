Brote de aguas blancas lleva más de un mes en la Carabobo con 28

Habitantes de la avenida Carabobo a la altura de la calle 28, llevan más de un mes padeciendo un bote de aguas blancas, que los afecta de manera directa impidiendo que el vital líquido llegue con fuerza a sus viviendas.

Así lo pudo confirmar, el equipo de Noticias Barquisimeto al conversar con Sebastián Castellanos quien señaló, que el servicio de agua por tuberías no es constante y en ocasiones inexistentes. “El agua llega una vez a la semana, muy poca, a veces no llega” manifestó Castellanos, habitante del sector. Esta situación se presenta desde principios de año y aún no han tenido respuesta de la hidrológica a pesar de que se ha hecho un llamado en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, vecinos manifiestan que se han visto afectados por quienes hacen vida comercial en la zona, ya que dejan los desechos sólidos en plena vía pública. “La gente no tiene conciencia para dejar la basura ahí,” comentó, Cecilio Ortíz.

El llamado es a la Hidrológica a que se aboque a reparar el bote de agua antes que las consecuencias sean mayores.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto