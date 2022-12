¿Broma pesada o estrategia de marketing? ¿Quién mató a Marco Michetti?

Barquisimeto amaneció este jueves 8 de diciembre con el fuerte rumor sobre la muerte del destacado experto en modas y misses, Marco Michetti, quien según algunos medios y cuentas en redes sociales “falleció de un infarto”, pero en pocas horas había “resucitado”.

Con la salida del sol, la fatídica noticia corrió “como pólvora” por instagrams y contactos, mientras que muchos amigos cercanos al polémico personaje publicaban en sus cuentas y estados de whatsapp “notas de duelo”, lamentando la muerte del barquisimetano propietario de la marca Rivo Modas.

“Falleció de un infarto fulminante el diseñador de modas Marco Michetti”, “Murió el diseñador y preparador de misses Marco Michetti”, son algunos de los titulares que periódicos digitales y prensa de Lara publicaron en sus redes sociales, lo cual muchos dieron como cierta, por la seriedad de los medios que difundieron la trágica noticia.

Pero fue el instagrams de la empresa que dirige Michetti, Rivo Moda la que para muchos confirmó que el experto en misses y concursos de bellezas sí había muertode un ataque cardiaco, al poner con letras negras y fondo amarillo: “Falleció nuestro director creativo de un infarto fulminante. Pronto daremos más detalle. Paz a su alma. Marco Michetti”.

Periodistas, locutores, modelos y conocidos del diseñador generaron todo tipo de comentarios por los grupos de whatsapp, unos negando la versión, otros confirmando lo que algunos medios daban como verdad, y algunos “maliciosos” afirmando que “se trata de una estrategia para hacer la noticia “viral” y ganar seguidores”.

“Más nunca voy a creer en los medios que viven matando a muchos artistas y nos ponen a sufrir causando incluso dolor”, comentó por whatsapp una joven modelo, quien no creía que su mentor Marco Michetti había muerto pues la noche anterior compartieron muchos tragos en la inauguración de una tienda Traki.

Artistas como Oscar D´ León, José Luis Rodríguez, Lila Morillo, Reinaldo Armas y hasta el Conde del Guácharo han sido víctimas de esta “pesada broma”, que en tiempos de redes sociales y medios digitales tienden a generar mucha confusión e incertidumbre, con el fin de dañar a una persona; o como estrategia de “marketing” para que la supuesta víctima pueda ser “noticia de alto impacto” y en consecuencia ganar miles de seguidores.

“Medios y redes sociales confirman fallecimiento del modista Marco Michetti”, fue el primer titular de nuestro periódico NB pasadas las 8 de la mañana, y tras comprobar con amigos cercanos que la noticia era falsa y que el hasta ahora difunto estaba en su casa pasando un fuerte ratón, se publicó: “No estaba muerto, estaba de parranda: Marco Michetti está vivito y coleando”, logrando así aclarar el “mal intencionado” capitulo y devolverle la tranquilidad a quienes lo conocen.

“Hola, les saludo, es Marco Michetti, bueno, tratando de asimilar esta noticia. Terminar de desmentir, porque el teléfono está colapsado”, dijo en una nota de voz que un amigo puso a rodar por whatssapt. “No me ha pasado nada. Yo estaba durmiendo y aquí estoy, estoy bien. No me ha pasado nada”.

“Michetti estuvo anoche en una parranda con varios amigos, y al pasarse de palos lo llevaron a su casa para que pudiera recuperarse de tremenda pea, pero al día siguiente no contestaba el teléfono y decidimos buscarlo para ver qué pasaba, luego de leer con asombro que a Marco le había dado un infarto”, dijo vía telefónica una vecina del “resucitado” personaje.

Una publicación de Michetti cuando le dio su apoyo a Irrael Gomez por una campaña malintencionada

Muchos medios de comunicación “cayeron por inocentes” al publicar este “fake news” sobre la muerte de una figura pública y controversial. Ya muchos están sacando conjeturas de lo que realmente estuvo detrás del supuesto infarto fulminante de Marco, unos afirmando que se trata de una “joda” de un amigo, mientras que otros conocedores del “misólogo” aseguran que: “Todo es algo muy bien planificado, con buenos asesores para salir del bajón mediático y volver a la palestra con más seguidores”.

¿Broma pesada o estrategia de marketing? ¿Quién mató a Marco Michetti?, se preguntan muchos sobre este “show barato”. Parece que el día los “santos inocentes” a celebrarse este 28 de diciembre se adelantó en Barquisimeto, con la vida de un personaje que, tratando de imitar a Jesucristo, “murió crucificado por medios y redes sociales, y a la dos horas resucitó”.