¡Breve descanso! Karol G anuncia su retiro temporal de los escenarios

La cantante colombiana Karol G, anunció su retiro temporal de los escenarios, tras una gira mundial que la ha llevado a recorrer los continentes durante más de un año.

A través de su canal de Telegram dijo que se tomará un descanso por un tiempo y compartió un mensaje muy bonito para sus seguidores, agradeciéndoles por todo el apoyo.

Igualmente, la artista colombiana señaló que después de 14 meses de conciertos, necesita un respiro y quiere recargar energías para lo que viene.

“Estaba muy nerviosa. Tenía el corazón que se me salía todo el tiempo. Ese fue el último show del año. Gracias por ser tan incondicionales conmigo! ¡Nunca doy por sentado ese amor y, por el contrario, cada día me sorprenden más con las cosas que están dispuestas a hacer por mí! Gracias al fans club de Chile que hizo presencia en Brasil… gracias a todos por el apoyo, gracias por creer en mí… gracias infinitas por sus oraciones también y gracias por haber hecho cada lanzamiento, show… cada momento especial este último año. ¡El amor y gratitud que siento por ustedes me supera!”, finalizó.

“Los voy a extrañar mucho en los escenarios … La verdad es mi parte favorita de lo que hago, cantar con ustedes. ¡Los Amo! Gracias por tanto amor”. También publicó Karol G en su cuenta de Instagram, sobre su retiro temporal de los escenarios.

Zuleydy Márquez con información de El Universal