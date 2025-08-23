Brasil: Selección de fútbol de Amputados de Venezuela disputará las eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026

El torneo se disputará en Sao Paulo, Brasil, y dará tres cupos a la Copa del Mundo de 2026.

La selección de futbol de amputados de Venezuela se alista para participar en las eliminatorias suramericanas de la disciplina que se desarrollarán en Sao Paulo, Brasil, del 25 al 31 de agosto de 2025.

El torneo clasificatorio, dará tres cupos a la Copa del Mundo de Amputados que se jugará en Costa Rica, entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2026.

El combinado nacional, se estará concentrado hasta este domingo en el Polideportivo Yulimar Rojas en la urbanización Cecilio Acosta El Paso en Los Teques antes de viajar a Brasil.

Luego de las gestiones pertinentes a nivel internacional con la CONSFA (Confederación Suramericana de Fútbol para Amputados), finalmente el 13 de junio de 2024 se logró que Venezuela fuese reconocida como parte de la WAFF (Federación Mundial de Fútbol Para Amputados).

Este equipo nacional de fútbol para amputados, cuenta con el respaldo de la FVF (Federación Venezolana de Fútbol).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder