Brasil se impone a Bolivia 4-0 y récord de puntos en las Eliminatorias y con la mirada en Catar

Goleada de Brasil a Bolivia en La Paz. La canarinha cierra las Eliminatorias Sudamericanas invicta, con un nuevo récord de puntos. Ahora espera Catar.

Brasil se impone por 4 goles a 0 ante Bolivia en La Paz. Los goles de Paquetá, Guimaraes y dos de Richarlison sellaron el triunfo de la ‘canarinha’, invicta en estas Eliminatorias Sudamericanas. Los de Tite sellan su pase como líder indiscutible de grupo en esta última jornada.

Ya avisó Tite antes del partido que la altitud iba a jugar un papel fundamental en el desarrollo del partido y no se equivocó. Bolivia fue de más a menos en el choque, dejando a Brasil tener la iniciativa a sabiendas que el esfuerzo físico les iba a pasar factura. Sin embargo, Brasil no perdona las pocas que tiene. Antony iba pidiendo su espacio, probando los reflejos de Cordano con tiros cruzados, pero sería una genialidad de Bruno Guimaraes el que le diera la ventaja a la ‘canarinha’. El medio del Newcastle le consiguió filtrar un pase a Lucas Paquetá para que estrenará el luminoso. El segundo llegaría con una jugada de killer de Richarlison, atento en segunda jugada a un posible rechace y matar a puerta vacía. El del Everton se quedó esperando el rechace de Sagredo para fundir el segundo en el marcador.

Con los dos goles Brasil se acomodó en el partido, dejando la iniciativa a la verde. Bolivia se aprovechó de esa situación, llegando a encerrar atrás a la canarinha, pero sin aprovechar sus oportunidades. Ya fuera por que los tiros no encontraran portería o Alisson salvara los muebles a los suyos, Bolivia no pudo hacerse con un gol que llegó a merecer. Caso contrario a Brasil, que no perdonó a pesar de su mal juego. Primero Paquetá le devolvió el favor a Bruno Guimaraes y después en los minutos finales volvió a aparecer el olfato de killer de Richarlison. El del Everton volvió a aparecer en el momento justo y el lugar indicado para tener que empujar la pelota a la red.

Brasil no necesitó de mucho para armar peligro, no importándole dejar protagonismo a la verde. Alisson era un seguro atrás, donde dejó algunas de las acciones de la jornada con una mano salvadora la tiro de Henry Vaca. El papel de Bruno Guimaraes fue fundamental en la selección, apoyando a le defensa en labores defensivas, saliendo con la pelota para armar jugadas y llegando en segunda línea cuando Bolivia se encerraba atrás. El del Newcastle pinta a ser uno de los titularíamos de Tite para la Copa del Mundo, si sigue a este nivel.

Récord y con los ojos en Qatar

Brasil cierra estas eliminatorias invictas y como una de las favoritas para la Copa del Mundo que iniciará el próximo mes de noviembre. La selección de Tite deja un nuevo récord de puntaje en las Eliminatorias Sudamericanas. La canarinha cierra la clasificación con 45 puntos, superando por tres puntos a la Argentina de Bielsa.

Brasil se encuentra en el segundo puesto del ranking FIFA, con 1823,42 puntos. El líder es Bélgica, con 1828,45. Pero con el triunfo ante Bolivia en La Paz, llegará a la cima de la tabla, algo que no ocurría desde hace cinco años.

