Brasil: Con asistencia impecable del Vinotinto Jefferson Savarino, Botafogo golea a Fortaleza 5-0 y retoma confianza previo a las eliminatoria

El extremo marabino ha mostrado un buen nivel durante sus últimos partidos con el ‘Fogao’.

Botafogo goleó sin piedad a Fortaleza 5-0 con tres goles obtenidos en la pelota parada. Renato Paiva se midió a su exequipo pero poco pudo hacer.

Botafogo logró una abultada goleada en cancha de Fortaleza, un resultado aplastante obtenido gracias a la efectividad en la estrategia, en la pelota parada. Tres de los goles del cuadro carioca llegaron de esa manera, donde no debió pesar tanto la superioridad numérica de la que gozaron desde el minuto seis, cuando fue expulsado Mancha.

Davide Ancelotti se mostró muy satisfecho cuando vio el primer gol, en un tiro libre lateral botado al primer palo que cabeceó al arco el veterano Marçal. Y eso solo era el inicio de una exhibición de pegada. Y con héroe inesperado.

Marçal, de 36 años, pasó en el apogeo de su carrera por Benfica, Lyon o Wolverhampton. Ahora, en una posición muy secundaria, apenas había disputado dos partidos del Brasileirao. 12 y 13 minutos ante Inter y Flamengo respectivamente. Esta vez aprovechó la titularidad para conseguir un doblete memorable.

El segundo gol de Botafogo lo marcó Cabral, gracias a un excelente pase del vertical Montoro, que no deja de crecer. La definición estuvo a la altura de la asistencia con un recorte ante la salida del arquero. Antes del descanso el partido parecía liquidado.

El Fogao no quitó el pie del acelerador y Marçal redondeó su actuación a los 48 minutos. Y a los 53 Savarino mandó un córner impecable que también conectó de cabeza Ricardo. Los dos centrales ya habían visto puerta. Ya en el descuento Matheus Martins cerró la goleada con un bello disparo.

Un triunfo de los que unen al grupo, con jugadores poco habituales que destacan y pilares del equipo que logran brillar. Y todo ello antes del duelo clave ante Liga de Quito, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jefferson Savarino en 2025 posee cuatro goles y seis asistencias con su club, algo que le permite establecer un buen ritmo de cara a las eliminatorias Sudamericanas, en cuyas últimas jornadas enfrentará con la selección de Venezuela a sus similares de Argentina y Colombia.

Cambios

Gastón Ávila (12′, Deyverson), Matheus Rossetto (45′, Matheus Pereira), Matheus Martins (45′, Álvaro Montoro), Adam Bareiro (57′, José Herrera), Joaquín Correa (57′, Jefferson Savarino), Mateo Ponte (57′, Vitinho), Kervin Andrade (57′, Breno Lopes), Yago Pikachu (64′, Lucca Prior), Huguinho (66′, Danilo), Gonzalo Mastriani (73′, Arthur Cabral)

Goles

0-1, 13′: Marcal, 0-2, 47′: Marcal, 0-3, 49′: Arthur Cabral, 0-4, 52′: David Ricardo, 0-5, 92′: Matheus Martins

Tarjetas

Arbitro: Anderson Daronco

Arbitro VAR: Thiago Duarte Peixoto, Herman Brumel Vani

Gustavo Mancha (5′,Roja), Adam Bareiro (70′,Amarilla), Benjamín Kuscevic (74′,Amarilla)

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS