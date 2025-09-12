Brasil afirma que no se intimida ante amenazas de EEUU. por condena al expresidente Jair Bolsonaro

La cancillería denunció que las declaraciones de Marco Rubio “atacan la autoridad judicial del país”.
El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este jueves con firmeza a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, quien calificó como “injusta” la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Federal contra el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.
Rubio acusó directamente al juez Alexandre de Moraes de llevar a cabo una persecución política, señalando que la condena de Bolsonaro (2019-2023) representa una “cacería de brujas” y advirtiendo que Estados Unidos responderá como corresponda.
Ante estas afirmaciones, el Gobierno brasileño emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que reafirmó que la defensa de la soberanía nacional es un principio inquebrantable, y que no se dejará intimidar por presiones externas.
Ameaças como a feita hoje pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia.
La condena contra Bolsonaro fue ratificada el jueves, cuando el Tribunal Supremo alcanzó mayoría para declararlo culpable de cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho, pertenencia a organización criminal, daño al patrimonio público y afectación a bienes protegidos.
Junto con el exmandatario, otros siete miembros del núcleo operativo de la trama golpista fueron encontrados culpables. Según la Fiscalía, este grupo buscaba perpetuarse en el poder tras su derrota electoral, desestabilizando las instituciones democráticas del país.
Abogados de Bolsonaro apelarán sentencia condenatoria
Los abogados defensores de Bolsonaro dieron a conocer que emitirán un recurso de apelación a la decisión de los jueces de la Corte Suprema, “incluso en el ámbito internacional”.
Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno dijeron que califican las penas como “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia, a fin de presentar un recurso.
“La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria”, indicó un comunicado publicado por la defensa de Bolsonaro.
Hender «Vivo» González
Con informasión de Telesur