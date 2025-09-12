Brasil afirma que no se intimida ante amenazas de EEUU. por condena al expresidente Jair Bolsonaro

La cancillería denunció que las declaraciones de Marco Rubio “atacan la autoridad judicial del país”.

El Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este jueves con firmeza a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, quien calificó como “injusta” la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Federal contra el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Leer También: El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro condenado a 27 años de cárcel por liderar conspiración golpista en su país

Rubio acusó directamente al juez Alexandre de Moraes de llevar a cabo una persecución política, señalando que la condena de Bolsonaro (2019-2023) representa una “cacería de brujas” y advirtiendo que Estados Unidos responderá como corresponda.

Ante estas afirmaciones, el Gobierno brasileño emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, en el que reafirmó que la defensa de la soberanía nacional es un principio inquebrantable, y que no se dejará intimidar por presiones externas.