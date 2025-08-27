Boxeo Venezolano se alista para el Campeonato Mundial Amateur en Liverpool

La delegación contará con nueve pugilistas entre masculinos y femeninas.

La selección nacional de boxeo se prepara para representar al país en la ciudad de Liverpool que se engalanará para recibir el Campeonato Mundial Amateur de la World Boxing que se celebrará desde el 4 al 14 de septiembre.

Venezuela dirá presente en este evento con un total de ocho atletas. En las categorías femeninas estarán en batalla Irismar Cardozo (51 kg), Omailyn Alcalá (57 kg), Krisandy Ríos (60 kg) y Genesis Palma (65 kg).

El equipo masculino se encuentra integrado por Wilson Solórzano (55 kg), Jesús Cova (65 kg), Lisandro Tejada (70 kg) y Diego Pereira (80 kg).

Cova, capitán de la selección, quien cuenta con experiencia en los Juegos Olímpicos París 2024, detalló el trabajo de preparación que viene cumpliendo el equipo en el gimnasio Pedro Cuggia del IND.

«Estamos entrenando duro con el profesor Peralta, que nos está exigiendo bastante. Estamos muy agradecidos con la Federación Venezolana de Boxeo y el Ministerio del Deporte por el apoyo. Salimos el primero y peleamos el cuatro con la mira puesta en dejar el país en alto», señaló el cumanés.

Experiencia olímpica

Sobre la exigencia de esta cita internacional, Cova resaltó la importancia de la preparación y su experiencia previa en el ámbito mundial.

«Cuando clasifiqué a los Juegos Olímpicos de París lo hice en un mundial en Italia, donde tuve cuatro combates con diferentes países y logré salir victorioso. Ahora confiamos en el trabajo que venimos haciendo para repetir esa experiencia, pero esta vez con la mira en conseguir la medalla que tanto queremos y hacer historia para Venezuela», abundó.

Finalmente, este prestigioso campeonato reunirá en el cuadrilátero a los mejores 550 boxeadores de 65 países, para así consolidarse como una de las competencias más relevantes del calendario deportivo mundial.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder