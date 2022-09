Boxeo: Floyd Mayweather confirma segunda pelea contra Connor McGregor

El duelo entre ‘Money’ y la estrella de la UFC está previsto para algún punto de 2023.

El ex boxeador estadounidense, Floyd Mayweather confirmó que tiene preparada una pelea de revancha contra Connor McGregor para el 2023, emulando el combate que tuvieron en el 2017.

Aunque no reveló la fecha exacta de la pelea, destacó que las conversaciones con el luchador de la UFC se encuentran bastante avanzadas.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista con el diario británico Daily Mail, donde destacó que se ha venido preparando para su regreso estelar al cuadrilátero.

“Quiero salir este fin de semana y divertirme (contra Mikuru Asakura). Luego tengo otra exhibición en Dubái en noviembre y luego contra Conor McGregor en 2023. No sabemos si va a ser una exhibición o una pelea real. Pero ha habido conversaciones de ambos”, indicó Mayweather.

“Preferiría una exhibición, no me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real. Entonces, muchachos como Conor McGregor y muchachos que realmente no golpean fuerte, como youtubers o de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de individuos, pero nada me pondrá en una posición en la que me voy a hacer daño”, añadió.

Aquel combate contra el irlandés representó el final de la carrera de Mayweather con su victoria número 50. En ese momento ‘Money’ recaudó 275 millones de dólares, mientras que McGregor recibió 85 millones por la pelea.

Floyd Mayweather, de 45 años, se enfrentará a Mikuru Asakura el 25 de septiembre en Japón, en lo que será su cuarta pelea de boxeo de exhibición desde que se retiró. Luego peleará contra YouTuber Deji en otra pelea de exhibición el 13 de noviembre en Dubai.

Por su parte, McGregor no pelea en UFC desde que perdió ante Dustin Pourirer el 10 de julio de 2021.

