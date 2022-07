Borran mural de la Reina del Salto Triple Yulimar Rojas pintado en Mérida

El artista salió del anonimato para defender su arte de las incesantes críticas de los usuarios en redes sociales.

La peculiar imagen en honor a Yulimar Rojas pintada en la pared de la escuela Gabriel Picón Gonzalez fue borrada recientemente tras viralizarse en redes sociales.

El mural había sido objeto de críticas y memes incesantes en redes sociales por lo mal logrado del rosto de la campeona olímpica. De hecho, hay quienes aseguraron que se parecía a Dennis Rodman y no a la campeona de triple salto.

La propia atleta contribuyó a la viralización del mural, ubicado en la avenida 6 entre calles 25 y 26 en el centro de Mérida, al realizar un comentario jocoso en su cuenta Twitter.

“Mira, vale, de verdad que no saltamos más hasta que lo borren”, escribió “La Mujer Maravilla” en Twitter.

Este 27 de julio la pared volvió a aparecer en redes sociales, esta vez sin el dibujo de la atleta. Rojas también reaccionaría a esto.

“Parece que lo logramos y seguiremos saltando”, escribió en un siguiente tuit Rojas. “Ha sido un excelente trabajo de equipo”.

Parece que lo logramos y seguiremos saltando 😂🤣😂🤣



Ha sido un excelente trabajo en equipo! 😂 https://t.co/8uBKiwVREM — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 27, 2022

Sin embargo, el tema del mural no acabaría allí, ya que algunos internautas no vieron con buenos ojos las críticas al mencionado mural. Incluso, algunos usuarios de Twitter llegaron a tildar de “malagradecida” a Yulimar.

Horas más tarde, en respuesta al de tuit de Brayan Fredo explicó que agradece el gesto, pero que el artista debe seguir practicando.

“La verdad todos agradecemos el gesto, cierto? Pero na guará. La práctica hace al maestro. Mandamos mucho amor por aquí” escribió la aleta.

La verdad todos agradecemos el gesto 🙏 cierto? Pero na guará 🤣



La práctica hace al maestro! 💕💕. Mandamos por aquí mucho amor 💕 https://t.co/UplwxQa0VD pic.twitter.com/MZYgu88i4s — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 27, 2022

Por otra parte, el artista que pintó el mural en la mencionada calle salió del anonimato para defenderse de las constantes críticas del público.

El autor, César Balandria reaccionó a través de su cuenta Facebook con un breve mensaje para explicar que es un “animé, no es realismo”.

“Sí, sí, sí, vale, me hice viral por las redes. Todo fue hecho de una manera artística, caricaturesca, animé y positiva, pero las redes que no tienen oficio y se ocupan de usurpar las mentes de las masas con mensajes negativos, aprovechándose de las personas exitosas que en verdad sí se han esforzado por representar a un país. Ojo, es animé, no es realismo”, escribió Balandria.

