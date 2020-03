Italia golpeada: 5.476 muertos y 59.138 infectados desde que se detectó el coronavirus

El número de personas curadas es de 7.024 y la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas.

El coronavirus sigue golpeando a Italia, que este domingo 22-M ha contabilizado 5.476 muertos, 651 más en las últimas 24 horas, y la cifra de enfermos actuales es de 46.638, es decir, 3.957 más en un día, unas cifras inferiores a los aumentos del sábado que las autoridades del país esperan seguir reduciendo.



El sábado, Italia registró 793 fallecidos más que el viernes y 4.821 nuevos infectados. Por eso el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, señaló que las cifras de este domingo son algo mejores y confió en que sigan siéndolo en los próximos días, porque significará que el país ha conseguido llegar al pico de transmisiones.





«Los números de hoy son menores en comparación con los de ayer. Esperamos que estos números puedan ser confirmados en los próximos días. Pero no hay que bajar la guardia y hay que seguir respetando las indicaciones y las medidas de aislamiento impuestas», apuntó.



El número de personas curadas es de 7.024 y la cifra de contagios totales en el país desde que se detectó el brote a finales de febrero asciende a 59.138 personas.



Italia es el país con mayor número de muertos en el mundo con coronavirus, tras superar el jueves pasado a China, que ha vivido tres días sin un solo contagio a nivel local.



La región más afectada es Lombardía (norte) con 27.206 contagios totales y 3.456 fallecidos, y le siguen Emilia Romaña (7.555 contagios) y Véneto (5.122 contagios).



Para contener esta pandemia, el Gobierno italiano ha ido implementando medidas de aislamiento progresivas y el sábado dio un paso más al interrumpir hasta el 3 de abril todas las actividades productivas, excepto las que son esenciales como las de atención médica, agroalimentaria, logística y energía.



Seguirán abiertos los supermercados, las farmacias, parafarmacias, los estancos y quioscos, los servicios bancarios, postales, de aseguradoras y servicios públicos como el transporte.



Esta nueva medida entrará en vigor el lunes y la intención es limitar aún más los contactos entre personas para que el virus no se siga extendiendo.



La suspensión de estas actividades, que se realizan fundamentalmente en el norte del país, motor industrial de Italia, ha generado preocupación en algunas regiones del sur, como en Campania, donde su presidente, Vincenzo De Luca, ha pedido al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que bloquee el flujo previsible de ciudadanos del norte que regresarán al sur, tras ver sus centros de trabajo cerrados.



Las regiones de Calabria y de Basilicata (sur) han prohibido la salida o entrada de todos los ciudadanos, excepto por motivos de trabajo justificadas o por razones de salud graves, hasta el 3 de abril, una ordenanza a la que ha seguido una decisión del Gobierno a nivel nacional.



El Ministerio de Sanidad y el del Interior han firmado una prohibición que impide a todas las personas moverse en medios públicos o privados del municipio en el actualmente se encuentran, a menos que lo deban hacer por necesidades de trabajo, por motivos de urgencia o de salud, y que estará vigente hasta que se publique el decreto mañana, que incluirá esta medida.



En el norte, la región de Lombardía anunció el sábado nuevas acciones de contención para frenar este virus y entre ellas se encuentran la prohibición de hacer deporte, que sí está permitido si se hace de forma individual en el resto del país, o multas de hasta 5.000 euros para quienes se reúnan en lugares públicos.



«Esta es la ordenanza más restrictiva que se puede emitir en el área de competencias regionales, no podemos hacer más. (…) Las personas deben entender que tienen que quedarse en casa», dijo este domingo el presidente de Lombardía, Attilio Fontana.



Fontana reveló que Rusia va a enviar próximamente un equipo de médicos, virólogos y enfermeros para ayudar a Italia a combatir la pandemia y, según los medios italianos, serán ocho brigadas móviles de médicos militares y virólogos y traerán también vehículos especiales para las labores de desinfección y otros equipos médicos.



Se sumarán a los 53 sanitarios procedentes de Cuba que está previsto que aterricen en las próximas horas en Milán, capital de Lombardía, y al equipo de nueve médicos e investigadores chinos que ayudan en esta emergencia desde el 13 de marzo.



La aerolínea Alitalia ha anunciado que prepara el primero de una serie de vuelos para el transporte de material médico procedente de China que es tan necesario actualmente en los hospitales nacionales, que corren el riesgo de saturarse si el número de infectados sigue creciendo.



Para evitar el colapso de estos centros, las autoridades de Lombardía han decidido instalar un hospital temporal en los pabellones de la Feria de Milán que atenderá a enfermos y que podrá abrir «a finales de la próxima semana», según ha adelantado el asesor de las autoridades regionales Guido Bertolaso.

Agencias