Bono de Guerra: Montos y fechas de pago

Un nuevo beneficio económico llega al Sistema PATRIA, se trata del Bono de Guerra de septiembre 2025 que trae montos ajustados y las fechas de pago para ser consultadas por los usuarios.

Leer también: ¡Agua para Carora! Culmina la primera fase del plan de abastecimiento que beneficiará a 140 mil personas

Los beneficiarios deben mantener su perfil actualizado en la plataforma y asociar un solo número de teléfono, siendo este el que utiliza para su cuenta bancaria. La notificación de la asignación es enviada vía mensaje de texto por el número corto 3532 o por la app Monedero.

Bono de Guerra

Bono de Guerra de septiembre 2025: Aquí sus montos

Trabajadores Públicos: $120 indexados.

$120 indexados. Jubilados: $112 indexados.

$112 indexados. Pensionados del IVSS y Amor Mayor: $50 indexados.

Fechas de pago de esta entrega

Trabajadores Públicos y Jubilados: A partir del 15 de septiembre.

A partir del 15 de septiembre. Pensionados: A partir del 22 de septiembre.

Cobra tu BONO

Accede a la sección «Monedero» y selecciona «Retiro de Fondos».

Elige el monedero de origen, el monto y el banco de destino.

Confirma la operación y acepta la transferencia.

Esto, quiere decir que el Bono de Guerra par los pensionados, estará activo a partir del lunes 22 de septiembre.



Por: Edwin «Sports» Hevia

Con información de El Universal