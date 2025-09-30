Bomberos de Iribarren controlan incendio de vehículo en la parroquia Juares

El Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren respondió de manera inmediata a una emergencia vial, logrando controlar un incendio vehicular en la parroquia Juares, sin reportar víctimas.

El suceso se registró a las 6:12 de la tarde de este lunes en el sector San Antonio, en Río Claro, cuando un vehículo fue consumido por las llamas.

La unidad de supresión de incendios fue desplegada con prontitud y llegó al sitio bajo el mando del Sargento Segundo, Ángel Colmenares. Tras intensas labores de extinción, los efectivos lograron sofocar el fuego y enfriar la zona.

El General Víctor Montero, director del Cuerpo de Bomberos de Iribarren, informó sobre el resultado del procedimiento en el que detalló: «Solo se reportaron pérdidas materiales, gracias a Dios no hubo víctimas por el incendio. La rápida acción de nuestras unidades permitió contener la emergencia y asegurar el área», indicó.

Prensa Alcaldía del municipio Iribarren

Hender «Vivo» González