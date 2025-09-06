Fiscal General, Tarek William Saab, acaba de destapar una olla de corrupción que involucra a nada menos que a 11 exfiscales. El cerebro de la banda, es el exfiscal Superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, quien ha sido imputado por una sarta de delitos que incluyen corrupción, obstrucción de la justicia y hasta espionaje.

Pero la cosa no termina ahí. Esta red de corrupción operaba de la mano de un conocido delincuente, Rafael Reyna, un impostor que se hacía pasar por “Fiscal” para extorsionar a la gente y hacer negocios sucios.

Ahora estos exfiscales, que juraron defender la ley durante su graduación, hacían todo lo contrario: filtraban información confidencial, movían influencias para sacar carros y hasta manipulaban expedientes a cambio de dinero, todo coordinado por el falso fiscal.

¡BOMBA! Imputan a exfiscal Superior y 10 exfiscales más por corrupción en Carabobo

El MP asegura que esta es solo una parte de su implacable guerra contra la corrupción. Saab informó que «ya van 556 exfiscales procesados». Asimismo de los juicios culminados, han desarrollado un total de 54 sentencias condenatorias. Es un mensaje claro: «nadie está por encima de la ley».

En Noticias Barquisimeto, seguiremos de cerca este terremoto que sacude el sistema judicial venezolano. «La verdad sale a la luz y todos los corruptos deben pagar» tal cuál como dice el Fiscal General de la República Tarek William Saab. «Los juicios avanzan con pronóstico de ejemplar condena».

Esta es la lista gruesa de los ex-fiscales recientemente capturados junto a Duran Trejo: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Angel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Angel Dorta Sivira, fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de Obstrucción a la Administración de Justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Por: Edwin «Sports» Hevia / Noticias Barquisimeto

Con extractos de Notitarde