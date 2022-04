Bomba en Polonia: «Lewandowski le ha dicho al Bayern que no renueva y jugará en el Barça»

La bomba saltó en Polonia sobre las 13:30. El canal de televisión público de temática deportivo TVPSport informaba de que Lewandowski ha decidido abandonar el Bayern y que se lo había comunicado ya a Oliver Kahn, director general del Bayern. El canal polaco aludía a “fuentes propias” para afirmar también que Lewandowski ha llegado ya a un acuerdo con el Barcelona para jugar en España, aunque no es especifica cuándo. Solamente que no tiene ya intención de renovar el contrato que expira en 2023. El delantero termina contrato con el Bayern en 2023 y se había generado polémica en torno a su renovación. Su agente, Pini Zahavi, estaba escuchando ofertas dada la tibieza del Bayern, que solamente empezaba a mandar señales públicas de querer acelerar las negociaciones después de alguna queja pública del delantero. La noticia de TVPSport ha sido secundada por otros medios en Polonia que aseguran haber recibido “del entorno de Lewandowski” confirmación de un acuerdo con el Barcelona por tres temporadas. El Bayern vive una semana delicada. Tiene que remontar el 1-0 que el Villarreal se llevó del partido de ida de cuartos de final de la Champions y hay muchas dudas. Ahora falta por comprobar la respuesta del Bayern.

Leer También: La UEFA ordena el cierre parcial del Wanda Metropolitano del Atlético de Mdrid contra el Manchester City

Además, el medio amplía la información explicando que Lewandowski podría acogerse a la Sentencia Webster para rescindir su contrato en junio y no pagarse tasa de traspaso. «La fuente es el derecho de la Unión Europea, que se basa directamente en la disposición contenida en el artículo 17 del Reglamento de la FIFA, que permite a un futbolista rescindirlo unilateralmente después de la expiración del llamado «periodo de gracia». En este caso, se deben cumplir simultáneamente tres condiciones: dentro de los 15 días siguientes al final de la temporada, el futbolista debe informar al empleador de su decisión; el nuevo club del jugador debe estar ubicado en un lugar bajo la jurisdicción de otra federación nacional (otro país); el nuevo club debe pagar al antiguo club una compensación por un monto equivalente al monto de los ingresos del jugador, que resultarían del contrato hasta el final de su vigencia. En el caso de Lewandowski rondaría los 23 millones de euros». Mientras, en Alemania Sport 1 y SportBild explican que, según el Bayern, el jugador no le ha comunicado nada todavía y que esperan una decisión, si bien se reconoce que podría dejar el club al final de la temporada, aunque no les consta un acuerdo ya con el Barcelona.

Diario AS