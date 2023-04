Bolivia denunció “pequeños golpes parlamentarios” con el fin de inviabilizar la gestión del presidente Arce

La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, denunció este domingo que se gestan “pequeños golpes parlamentarios” en la Asamblea Legislativa que traban la aprobación de una decena de proyectos de ley sobre acuerdos crediticios orientados a la inversión pública, con el fin de inviabilizar la gestión del presidente Luis Arce.

Atribuyó estas acciones a “temas políticos” que nacen de una “idea totalmente errada de que a partir de la falta de aprobación de estos créditos se perjudicaría a nuestro presidente”, reseñó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

“Se busca afectar una gestión para pretender que le vaya mal a nuestro Gobierno y en una visión tan mezquina políticamente, tan mezquina, porque en el fondo a quien se va a perjudicar y se está perjudicando es al pueblo boliviano, y al buscar inviabilizar una gestión desde esta suerte de pequeños golpes parlamentarios que se vienen gestando en relación a créditos, a quien se está golpeando es al pueblo y eso es lo que resulta inconcebible, no de parte de la derecha, porque eso no me sorprende, sino de parte de nuestros compañeros al interior del Instrumento Político”, lamentó Prada.

Luego de argumentar que los créditos ya están aprobados y que solo resta el aval del Legislativo para su desembolso, la ministra señaló que con la paralización de la aprobación de los proyectos de ley también se congela la ejecución de obras viales, hospitales, puentes y de producción.

Entre los proyectos de ley pendientes de aprobación en el Legislativo están, por ejemplo, el referido a la construcción asfaltado Tramo II La Joya –Chuquichambi, en Oruro por un valor de $us 80,9 millones; la construcción de carretera Doble Vía Oruro– Challapata Tramo I en Oruro con un valor de $us 58,4 millones.

A ellos se suma el Programa Multisectorial de Preinversión II – Promulpre II. Beneficiario que demandará un presupuesto de $30 millones y el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus II por un monto de $us 500 millones.

Además de la construcción del Tramo Carretero Botijlaca –Caquiaviri. Beneficiario por $us 50 millones; el establecimiento del Hospital Tercer Nivel Oruro (Ampliación y Equipamiento) por $us 78 millones; la construcción de puentes y sus Accesos– Puentes de Integración por $us 45 millones y el préstamo de Apoyo de Emergencia para Respuesta a la Situación de Covid -19 por $us 112 millones.

“Los créditos que están paralizados están orientados a la invasión pública”, enfatizó la ministra y recordó que en el pasado neoliberal algunas exautoridades estiraban la mano a la cooperación internacional no para invertir, sino para pagar salarios porque no tenía dinero.

Mencionó que las mismas calificadoras internacionales, que algunos políticos invocan para criticar al Gobierno, responsabilizan a las fricciones políticas como una de las razones de la falta de liquidez porque no se aprueban los créditos.

“No dicen que es una mala administración de la economía o porque Bolivia está en crisis. Si hay una verdadera preocupación por la economía que se termine instruyendo a las bancadas que tienen un compromiso con el pueblo a viabilizar estos proyectos de ley que son en beneficio del pueblo boliviano”, reclamó la ministra en Bolivia TV.

Si bien fue crítica por este freno a estas normas, también saludó a la Cámara de Diputados por la aprobación, en esta jornada, del proyecto de Ley de Compra de Oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

“Es una ley que va a fortalecer las Reservas Internacionales porque va a coadyuvar en el tema de liquidez”, explicó.

Con información de Ultimas Noticias