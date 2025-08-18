Bolivia a segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz Pereira vs Jorge «Tuto» Quiroga

Habrá segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Los candidatos Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga lideran los conteos en Bolivia, informó este domingo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras divulgar los resultados preliminares de los comicios generales, en los cuales la población votó por el binomio presidencial que los gobernará hasta 2030.

CANDIDATOS DE LAS ELECCIONES BOLIVIA 2025 RESULTADOS

– Rodrigo Paz 31.3%

– Jorge “Tuto” Quiroga 27.3%

– Samuel Doria Medina 20.2%

Más de 7,5 millones de personas fueron llamadas a participar de estas elecciones generales. Además de presidente y vicepresidente, los bolivianos votaron para elegir a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional. También seleccionaron a siete diputados indígenas originarios campesinos y a nueve representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, uno por cada departamento.

Según la ley electoral de Bolivia, para que el cargo a la Presidencia se defina en la primera vuelta, el aspirante deberá obtener más del 50 % de los sufragios o un mínimo de 40 % con al menos 10 puntos de ventaja. De no conseguirlo, habrá balotaje el 19 de octubre.

