Bisabuela de 83 años gana lotería de $60 millones 

Con 83 años de edad, una bisabuela en Ontario, Canadá, se ganó la lotería por $60 millones mientras se encontraba en su casa de retiro.

Vera Page de Vankleek Hill, fue de su casa de retiro a la tienda de comestibles y allí compró el ticket que la haría ganadora de 60 millones de dólares. Su familia no le creyó cuando los llamó para contarles, refiere el portal La Mosca.

La mujer, de 83 años, recuerda que “casi no compra el boleto”, ya que el viaje semanal a la tienda había sido pospuesto por el personal de la casa de ancianos donde vive.

“Cuando reprogramaron el viaje me subí a mi scooter motorizado y fui a la tienda yo misma”, señaló.

Allí compró dos boletos: uno de Lotto Max (con el que se hizo millonaria) y otro de Lotto 6/49. Al llegar a casa, guardó los boletos debajo de la computadora hasta la fecha del sorteo.

Vera revisó su ticket después de escuchar los resultados, y le costó mucho convencerse a sí misma de la victoria, pero más le costó convencer a sus amigos y familiares!

Leer también: Nacen gemelos de embriones congelados hace 30 años

Bisabuela se ganó la lotería y no le creían

La bisabuela se ganó la lotería y nadie le creía. “Eran cerca de las 9:00 de la noche cuando llamé a mi hijo, Trevor, pero no contestó su teléfono. Entonces llamé a mi nuera, y ella tampoco contestó. Finalmente, conseguí hablar con mi otra nuera, pero ella no me creyó y me dijo que me fuera a dormir”, se rio.

A la mañana siguiente, su hijo le devolvió la llamada, al escuchar la noticia, corrió a su apartamento.

“Le dije que teníamos que ir a donde compré el boleto para validarlo. Cuando le di mi boleto al empleado, sonaron las campanas y los silbatos, y el empleado gritó que había ganado a lo grande”, comentó.

Page crio a su familia mientras trabajaba como empleada de apoyo personal. Ahora planea gastar parte de las ganancias en un crucero por Alaska, un viaje a un clima más cálido y «un gran barco en el que muchas personas pueden dormir y recorrer el río Ottawa«.

Con información de: VN