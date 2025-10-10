Bienestar en el territorio: Operación “Iribarren para la Vida” suma más de 200 atenciones sociales en Chirgua 2

La Alcaldía del municipio Iribarren desplegó la quinta edición de la Operación «Iribarren para la Vida» en el sector Chirgua 2, parroquia Santa Rosa, una jornada integral de atención social y de salud para las comunidades.

El alcalde Yanys Agüero lideró la actividad y destacó los logros de sus dos meses y 10 días de gestión, enfocados en atender tanto a las parroquias rurales como a las urbanas.

Balance de atención y eje de trabajo

Durante la jornada en Chirgua 2, el gabinete social de la Alcaldía entregó 97 ayudas directas y brindó 108 atenciones médicas, sumando un total de 205 atenciones en materia de salud y bienestar social.

Agüero señaló que su gestión se articula en una triple agenda: «gestión de gobierno, poder popular y Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)» con el objetivo de lograr una administración «transversal» y eficiente.

Más territorio, menos oficina

El mandatario local enfatizó su compromiso de trabajar en la calle, citando la frase del presidente Nicolás Maduro: «más territorio y menos oficina».

«Quienes nos conocen, saben que lo hemos venido materializando de esta manera: más territorio, más contacto, estar más en la calle y menos en la oficina», afirmó el alcalde.

El enfoque futuro de la gestión se centrará en buscar un «equilibrio entre el campo y la ciudad». Según Agüero, aunque se continuará el trabajo en las zonas urbanas, se dará fuerza y atención prioritaria a las parroquias rurales del municipio.

Finalmente, destacó que la operatividad de estos programas también incluye iniciativas como «Reciclar para la Vida», que permite la entrega de electrodomésticos y otros beneficios a las escuelas y comunidades en función de la organización y recolección de materiales, incentivando así la participación del Poder Popular.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto