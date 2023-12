Biden: “No soy el único que puede derrotar a Trump, pero yo lo derrotaré”

El presidente de EE.UU., Joe Biden, expresó este miércoles que no es el único demócrata capaz de derrotar al exlíder del Partido Republicano, Donald Trump, en las elecciones presidenciales.

Hizo esta afirmación respondiendo a las preguntas de periodistas, después de pronunciar un discurso sobre la necesidad de brindar ayuda adicional a Ucrania ante el Congreso.

De tal modo, Biden cree que tal vez haya otros 50 demócratas que podrían vencer a Trump. En este contexto, añadió: “No soy el único capaz de derrotar a Trump, pero yo lo derrotaré”.

El político estadounidense hizo tal declaración un día después de admitir que, uno de sus motivos para arrancar la campaña de reelección había sido la decisión de Trump de postularse para su segundo mandato presidencial. Así, como afirmó en un evento de campaña en Boston este martes, “si Trump no se estuviera postulando, no estoy seguro de que yo me estaría postulando”, ya que no puedo “dejar que gane”.

Con información de Actualidad RT