Biden: «Estoy harto y cansado de esto» tras la masacre en escuela de Texas

El presidente Joe Biden pidió enfrentarse al lobby de la industria de las armas tras la matanza en un colegio de Uvalde, Texas, que de momento ha dejado 19 niños y dos adultos muertos. «¿Por qué aceptamos vivir con esta clase de masacres? ¿Por qué dejamos que esto siga sucediendo? Es hora de que transformemos este dolor en acción», dijo en un mensaje a la nación.

Biden, que regresó de un viaje de 17 horas de avión desde Asia, lamentó tener que volver a enfrentarse con una situación así como presidente. «Otra masacre en un colegio de primaria de Texas. Niños preciosos, inocentes», dijo visiblemente emocionado. «Estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar . Y que no me digan que no podemos tener un impacto en estas carnicerías», además de reclamar «coraje» para enfrentarse a la poderosa industria de las armas y sus beneficios multimillonarios.

El presidente estadounidense se preguntó «por qué esta clase de matanzas casi no suceden en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué?», naciones donde también existen los «problemas mentales, las disputas domésticas, donde la gente está perdida», pero que no tienen que lidiar con estas situaciones de forma tan frecuente como en la primera potencia mundial. «Perder un hijo», dijo, «es como si te arrancaran el alma, un agujero en el pecho que sientes que te traga y del que no puedes salir, que te sofoca».

Biden recordó la masacre en el colegio Sandy Hook de Connecticut hace casi 10 años, cuando un joven de 20 años acabó con la vida de 25 personas, 20 de ellos niños pequeños. Desde entonces, señaló, se han producido 900 tiroteos en colegios, enviando un claro mensaje a los legisladores para actuar y endurecer las leyes de venta de armas a nivel federal.

Desde el avión presidencial, Biden ordenó que ondearan la banderas a media asta por las víctimas, una tragedia que provocó la reacción inmediata de la vicepresidenta, Kamala Harris. «Ya basta», indicó la californiana. «Nuestros corazones se siguen rompiendo. Tenemos que actuar», en la misma línea que el presidente.

Con información de: El Mundo