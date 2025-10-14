Bertha Carrero: La Geometría del liderazgo en el voleibol y el legado, que un hijo recuerda con el corazón

Hablar de Bertha Carrero es evocar el cimiento del voleibol larense. La legendaria atleta, cuyo nombre bautiza hoy el templo de este deporte en el estado, fue más que una jugadora exitosa: una forjadora de seres humanos.

Ricardo Defendini, uno de sus hijos, conversó en exclusiva con Noticias Barquisimeto para descorrer el velo de la intimidad y revelar a la mujer detrás del mito: la líder, la apasionada, la madre de espíritu admirable y corazón gigante, luego de cumplirse 16 años de su desaparición física.

Leer también: Bertha Carrero sigue jugando voleibol y nos habla desde la eternidad

Ricardo no la recuerda con la «nostalgia de quien mira una foto borrosa, sino con la precisión táctil de esa valiente mujer». Su memoria no es visual, sino sensorial, anclada en el rigor de la cancha:

«Mi memoria es un archivo de sensaciones: el frío del aluminio de las gradas del antiguo Concordia, la textura áspera del balón gastado, el sonido seco de sus pasos firmes en el tartán de la cancha. La disciplina no era una opción; era la geometría misma de su mundo. Un mundo que construyó para sus ‘morochos’ José Ricardo y Alfredo José con la paciencia de quien labra la tierra, surco a surco».

Hermosa imagen de Bertha y su nieto

Esta imagen, potente y sólida, reafirma la estirpe de Bertha Carrero. Para sus hijos, ella fue simultáneamente contención y base. «Bertica fue un muro y un cimiento», sentencia Ricardo.

«Estricta como un reglamento de juego, nos enseñó que la cama bien hecha era el primer triunfo del día, que la palabra dada era un pacto inquebrantable, y que el respeto no se pedía, se ganaba con la conducta. No era el amor bullicioso de un fuego repentino, sino el calor constante y profundo de la tierra. Quiso para nosotros raíces fuertes, tan profundas que ninguna tormenta pudiera derribar los árboles en que nos convirtió». afirmó Ricardo Defendini

Recuerdo imborrable

La Cancha como Santuario Laico



Pero esa rigidez, forjada en la exigencia del deporte, siempre fue un crisol donde brotaba la más profunda savia humana. Esa misma estructura férrea la volcó hacia los más vulnerables.

«Esa rigidez, tallada en el deporte y el trabajo diario, encontraba su parte humana en ayudar al niño de la calle, al niño pregonero. En sus ojos, ella no veía miseria, veía un terreno abandonado. Y con las mismas herramientas con las que forjó a sus hijos —la exigencia, el orden, el esfuerzo— se volcó en estos niños que ahora son grandes personas».

Para Bertha Carrero, el voleibol y la vida eran lo mismo: un ejercicio de disciplina y dignidad. La cancha del Concordia se transformó en un «santuario laico» donde, con un rumbo definido y en conjunto con Fundamenor y la Fundación del Niño Lara, enseñó a esos jóvenes que su cuerpo era un instrumento de superación.

«A muchos no les daba monedas; les daba responsabilidades. No les ofrecía lástima, les ofrecía un lugar en el equipo. Les exigía porque, en su lógica de Tauro, exigir a alguien era la forma más elevada de creer en su valor». describió su hijo

Hoy, desde la quietud, mira a sus hijos naturales y de crianza. Su vida, en palabras de Ricardo, «no fue un relato de gestos grandiosos, sino el poema silencioso y persistente de cultivar, con manos terrenales y un corazón inmutable, la única cosecha que perdura: la dignidad, el deporte y la humildad”.

Bertha Carrero: el legado, que un hijo recuerda con el corazón

La visión de futuro

Ricardo Defendini no duda al señalar el gran sueño de su madre para la disciplina en Barquisimeto:

¿Qué quería Bertha Carrero para el voleibol larense?

Ricardo Defendini con firmeza respondió: La masificación del voleibol larense desde las pequeñas edades. Quería inculcar el sentido de pertenencia al lugar donde entrenas, por más humilde que sea, y el respeto total: a compañeros, entrenadores, árbitros y hasta al personal de limpieza.

La labor social y el apoyo al atleta siempre fueron una prioridad, incluso después de su retiro.

Siempre queremos saber cómo era ella y cuánto apoyo dio al deporte larense



«Siempre estuvo enfocada en una fundación de ayuda al atleta, aún más si estaba retirado. Creo, si mal no recuerdo, que su nombre era Fundaexa, pero no lo pudo concretar» nos dijo Defendini al departamento de prensa de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto

Corazón de valiente

El gimnasio: Templo y compromiso pendiente

¿Qué opina usted sobre el Gimnasio Bertha Carrero? ¿Es un honor ver el nombre de su madre allí?

R: El gimnasio Bertha Carrero es historia viva. Nunca se esperó que el antiguo Concordia llevaría su nombre y se convertiría en el templo del voleibol larense. Le pido la ayuda a Dios para que de una u otra forma aprovechemos el gimnasio y tengamos un proyecto que lo convierta en el verdadero templo, construyendo unas canchas de voleibol de arena para aprovechar esos espacios… ¡Ojalá Dios lo permita!

¿Qué le comentaba Bertha a usted sobre qué quería ella lograr en el estado Lara?

R: Que vuelvan esos encuentros internacionales que varias veces se vivieron en el Domo, en el Bertha. Que pongamos un grano de arena no solo el gobierno nacional o regional, sino cada uno de nosotros que hacemos vida en nuestra casa, el gimnasio de todos los voleibolistas y atletas del estado Lara.

Historia deportiva

Finalmente, Ricardo Defendini repasó los éxitos que inmortalizaron a Bertha Carrero en la historia del deporte nacional:

R: Éxitos que recuerdo: la condecoración que le dio el presidente de aquel año, Omar Torrijos, en Panamá, cuando fue condecorada por el Presidente Hugo Chávez, y por supuesto, su Tricampeonato Nacional Juvenil (1969, 1970, 1971), donde no perdieron un set.

En ese equipo estaban y están la profesora Milagros Flores (a quien llama “mi otra mamá que dejó Bertica”), la profesora Miriam Jiménez, Marly Castellanos. Y pide disculpas a sus «tías» por los nombres que se escapan: «Pero puedo nombrar y recordar a todas estas voleibolistas: Carmen, Miriam, Moraima, Yajaira, La Chiche, entre otras grandes que acompañan a mi madre en el cielo».

Un legado que en Noticias Barquisimeto siempre resaltaremos:

Tras cumplirse 16 años de su desapariciòn fìsica, Bertha Carrero, cuyo nombre evoca el cimiento del voleibol larense, fue la arquitecta de una vida regida por la geometría de la disciplina y un corazón gigante. Más que una atleta legendaria, fue una forjadora de seres humanos, un muro y un cimiento para sus hijos, a quienes legó raíces fuertes y la enseñanza inquebrantable de que el respeto se gana con la conducta.

Su rigor, tallado en la exigencia del deporte, se transformó en profunda savia humana al volcarse en los más vulnerables, convirtiendo la cancha del antiguo Concordia en un santuario laico. En su lógica, exigir era la forma más elevada de creer en el valor del otro, cumpliendo así una misión de vida cuyo legado es la dignidad, el deporte y la humildad, y cuyo mayor sueño era la masificación del voleibol larense desde las pequeñas edades.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla / NB



