Bernabé Gutiérrez: «Los que pidieron sanciones para Venezuela deben pedir perdón»

El secretario General de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, instó a la oposición a responsabilizarse por las acciones y llamados de agresiones contra Venezuela.

En este sentido, exigió a quienes pidieron sanciones y bloqueos contra el país e intentaron golpes de Estado a «pedir perdón de rodillas a todos los venezolanos«; pues a su juicio, esas “maniobras apátridas” trajeron miseria y pobreza.

Gutiérrez insistió que en política se debe asumir con gallardía la responsabilidad de las acciones y decisiones, muchas veces acertadas y otras equivocadas.

“No se puede pretender tapar el sol con un dedo; a través de mentiras y culebrones elaborados con un guion que insulta la inteligencia del venezolano”, advirtió.

Asimismo, el dirigente político afirmó que llegó el tiempo de quitarle la careta a esos “dirigentes”. Consideró que han traicionado el futuro del país y promueven el empobrecimiento de la nación. «Han aplaudido en fiestas privadas el caos y la miseria de las mayorías».

“Ahora vienen con el rabo entre las piernas a decir yo no fui, yo no quise, me obligaron, pues no. El país sabe que decidimos dar un paso al frente a lo interno en Acción Democrática, para sacarla de la franquicia económica en que la había sumergido este personaje, que había hipotecado las siglas de AD para beneficios personales y familiares«, insistió.

Bernabé Gutiérrez, aseguró que la verdadera Acción Democrática, actúa de manera transparente y sin caretas ante el país, al tiempo que agregó que para nadie es un secreto que a los adecos les gusta participar en todos procesos electorales que se presentan, porque esta es una manera democrática de estar en el poder.

Con información de: VN