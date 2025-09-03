Bernabé Gutiérrez: AD hace un llamado al Papa León XIV para que interceda por Venezuela ante amenazas de Estados Unidos

El secretario general nacional de Acción Democrática señaló que «una acción bélica en contra de Venezuela, no solo desencadenaría una guerra civil interna, sino mundial», dijo.

Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, hizo un llamado al papa León XIV, para que interceda por Venezuela y evite una invasión por parte de Estados Unidos.

«Como militantes de la paz y la democracia, imploramos a su Santidad León XIV, para que interceda ante los demonios desatados en Estados Unidos y evite una guerra en Venezuela», afirmó.

En este orden de ideas, Gutiérrez señaló que una acción bélica en contra de Venezuela, no solo desencadenaría una guerra civil interna, sino mundial. Latinoamérica sufriría un revés que solo traería sangre, miseria y muerte.

«Papa León XIV, usted está a tiempo de mediar y hacer entender a su connacional Donald Trump, que propiciando una invasión, no ayudará a los venezolanos, sino todo lo contrario, nos colocaría en un estado de vulnerabilidad ante el mundo», esgrimió.

Gutiérrez reiteró que, Acción Democrática ratifica su carácter nacionalista, antiimperialista y antiinjerencista, «erguimos la bandera blanca de la paz, porque indistintamente de quien gobierne, cuando se trata de preservar la democracia, ahí está AD para defender la soberanía», expresó.

Asimismo, advirtió a Estados Unidos no pisar tierras, mares o cielos venezolanos, «porque aquí vendrá la solidaridad de todos los países del mundo».

«Si los países del mundo aceptasen que se invadiera a Venezuela, a Trump no le temblaría el pulso para hacer lo mismo con otra nación», puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión