Bernabé Gutiérrez: «Acción Democrática rechaza canibalismo del siglo XXI que pretende Trump contra Venezuela»

El máximo líder de la tolda blanca afirmó que Donald Trump no sabe los demonios que pudiera estar desatando con tan «irresponsable» anuncio por parte de la Fiscalía estadounidense en contra del presidente Nicolás Maduro.

Como de canibalismo del siglo XXI catalogó Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, las acciones de Donald Trump, en contra de su homólogo venezolano.

«Ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro, no solo denota barbarie, sino que está torpedeando cualquier camino para alcanzar la paz a través del diálogo y la negociación, factores claves en la política internacional», señaló Gutiérrez.

En este orden de ideas, amplió que la guerra de marketing desatada en las últimas horas en las redes sociales, a su juicio, es vergonzosa y muy lamentable.

«La extrema derecha y sus voceros que se encuentran a buen resguardo en el exterior y viviendo de las regalías que les ha permitido esta ‘lucha’ por obtener el poder a la fuerza, realmente confirman que seres tan endemoniados jamás podrán llegar a Miraflores, porque de ser así esto sería una verdadera tragedia para el pueblo venezolano, peor aún que la triste calamidad por la que estamos atravesando», advirtió.

Asimismo, manifestó que pretender tratar a Venezuela como si fuera una aldea, debe ser repudiado por todos los ciudadanos.»El Estado venezolano está conformado por cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, todo esto en el marco de la Constitución Nacional, así que toda acción ajena a esto debe ser considerada una injerencia extranjera», refirió.

Afirmó además que Donald Trump no sabe los demonios que pudiera estar desatando con tan «irresponsable» anuncio, porque pudiera sobrar más de un trasnochado que, por 50 millones de dólares, intente alguna «locura» que pudiera desencadenar un cataclismo político, económico y social.

«Desde Acción Democrática una vez más rechazamos toda acción que incite la guerra y no la paz. Nacimos un 13 de septiembre de 1941, como un partido nacionalista, antiimperialista y humanista, y esos principios no son letraierta, están arraigados en el accionar democrático que nos ha acompañado en estos 84 años de existencia», acotó.

Finalmente, el máximo líder de la tolda blanca, le dio un consejo al presidente Donald Trump: «No juegue con candela porque se puede quemar».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión