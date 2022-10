BeReal la nueva red social que supera los 40 millones de descargas

El periodista especializado en tecnología, Arnaldo Espinoza explicó que «las reglas de este juego es que tienes que ser real para ver a los otros ser reales».

Igualmente, de acuerdo Espinoza, desde agosto de 2020, dicha app ha estado funcionando. Sin embargo, no fue hasta abril de este año que adquirió popularidad.

Al respecto, el experto detalló en un programa de Unión Radio, que la aplicación le ofrece al usuario dos minutos para tomar una fotografía frontal y al mismo tiempo una externa. De esta manera muestra un lado realista de la vida a través de las redes sociales.

El periodista tecnológico también precisó que, además, BeReal se trata de una red social cerrada como Facebook, donde los usuarios deben ser amigos entre sí para ver los contenidos de cada cual.

Del mismo modo, esta app tiene una ventana aleatoria a cualquier hora del día para hacer la publicación, y lo acompaña una notificación que dice «It’s time to BeReal», y puntualiza que si no se hace, el usuario no tendrá acceso al contenido de sus amigos.

¿Qué es BeReal?

BeReal es una aplicación de redes sociales que estimula a los usuarios a compartir una parte de su vida en tiempo real.

La app invita a los usuarios que una vez al día puedan compartir una foto de lo que están haciendo en ese mismo momento, dando a sus amigos y a otras personas una visión sin adornos de su vida.

No hay una hora establecida, ya que la notificación llega en distintos momentos del día, lo que aumenta el misterio de la aplicación.

Con Información de : Venezuela News