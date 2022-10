BeReal: La nueva red social que no usa filtros

“BeReal. Real como tus amigos” es una nueva aplicación que se describe a sí misma como “no es la típica red social“, ya que es la primera plataforma que invita a sus usuarios a mostrar algún momento su vida real con la mayor naturalidad posible, mostrando una foto al día sin filtros ni retoques.

“Tus amigos de verdad. Todos los días a una hora diferente, se notifica a todos simultáneamente para capturar y compartir una foto en 2 minutos. Una forma nueva y única de descubrir quiénes son realmente tus amigos en su vida diaria”, asegura la aplicación en su página web.

BeReal es una red social francesa lanzada en 2020. Fue desarrollada por Alexis Barreyat y recientemente ha tomado fuerza. Esta no permite que el usuario edite o rebusque fotos, por lo que es obligado a subir una imagen del momento en que se encuentra, sin filtros, ni nada por el estilo.

El periodista de Xataka, Javier Lacort, explicó cómo funciona la app luego de usarla. “Tras años expuestos a la arquitectura de Instagram, que nos forzaba a una impostura presuntuosa que derivaba en contenido prosaico cuando no ridículo, BeReal quiere ser la red social honesta. Su nombre no puede ser más enunciativo. No tiene ni indicadores de popularidad en los perfiles: nada de sumas de likes ni cifras de seguidores a la vista”, señaló.

Asimismo, Lacort indicó que BeReal permite desconectarnos de los números, pero no de los amigos. “Es una red social para quien quiere tomarse un descanso de las redes sociales sin perder las conexiones comunitarias, y asegurando una pátina de autenticidad. La que promete una arquitectura a la que no le podemos colar filfas. Hasta tiene un método antilurkers: solo te deja ver contenido ajeno si previamente has subido tú alguno”, añadió.

Sin embargo, el periodista también señaló el lado menos amable de BeReal. “En la balanza menos agradable, la autenticidad que promulga BeReal va ligada a una mayor dependencia del móvil. No poder subir lo que queramos cuando queramos, sino algo recién hecho cuando nos lo ordena un algoritmo, implica mandar a tomar viento las novedades de los últimos años en materia de desintoxicación digital”, aseveró.

De tal forma, Lacort comparó BeReal con Twitter. “Hasta vemos la cuenta atrás para subir algo antes de que sea tarde, una gamificación digna de quien lleva años en esto para acentuar el hábito de usarla. Como la racha de aciertos en Wordle. Por suavizar la crítica diré que Twitter, droga dura, consigue los mismos resultados sin necesidad de esos artificios”, aseguró.

¿Cómo funciona?

La aplicación BeReal es simple: a los usuarios les llega una notificación una vez al día para mostrarse tal como están en el momento. Sin embargo, hay algunas características a especificar:

Uno no puede compartir contenido cuando desea, sino que sólo cuando la app lo demanda.

Todos los días Be Real envía una notificación a los usuarios para capturar una foto con la cámara trasera y delantera de forma simultánea.

Una vez recibida la notificación, todos los usuarios tienen dos minutos para hacer su foto. Si pasa el tiempo, perdes la oportunidad de capturar tu Be Real y se notificará que fue capturado fuera del horario reglamentado.

La foto puede estar geolocalizada o no. Además, cada usuario tiene la opción de dejarla como privada (sólo pueden verla sus amigos) o como pública (entra en Discover, una sección visible por cualquiera registrado en la app).

Una vez subida la imagen, todos los contactos pueden ver lo que subieron sus amigos y comentar las capturas.

Las fotos se borran cada día, una que vez llega el turno de generar una nueva foto.

¿Por qué está en tendencia?

La gente al frente de esta app dice que si quieres ser influencer o famoso puedes regresar a plataformas como Tik Tok o Instagram. Esta red social solo permite ver el contenido de tus amigos únicamente si también publicaste en el día.

La app que salió en 2020, según la App Store, se encuentra en el top cinco de redes sociales teniendo arriba a WhatsApp, Facebook, Messenger y Telegram. También está disponible en Google Play.

Con información de: ElUniversal